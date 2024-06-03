Шоураннер «Доктора Кто» рассказал о главной идее эпизода «Точка и пузырь»

Doctor Who опубликовал видео о создании пятого эпизода шоу «Точка и пузырь», в котором исследуются темы социального неравенства и влияния технологий на нашу жизнь.

Главная героиня серии Линди (Калли Кук) — девушка из привилегированной семьи, которая по ходу развития эпизода раскрывается с неожиданной стороны.

Ответственный за перезапуск «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис объяснил главный смысл пятого эпизода.

«Наверняка вы думаете, что мораль этой истории в том, чтобы оглядеться по сторонам, вот только она в том, что кому-то, вроде Линды, лучше оставаться в ее «пузыре», потому что она монстр», — объяснил шоураннер.

Следующий эпизод «Доктора Кто», получивший название «Изгой», выйдет 8 июня.