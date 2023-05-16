Лауреат Пулитцеровской премии снимет фильм об убийстве Кеннеди

Дэвид Мэмет — актер, режиссер и лауреат Пулитцеровской премии за пьесу «Гленгарри Глен Росс» — снимет фильм об убийстве Джона Кеннеди. События картины развернутся в 1963 году. Сюжет будет основан на версии, что президента США «заказала» чикагская мафия.

Главные роли в картине исполнят Вигго Мортенсен, Аль Пачино, Кортни Лав, Джон Траволта и Шайа ЛаБаф.