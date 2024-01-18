Леон Кемстач из «Слова пацана» объяснил, как снимали сцены драк

В интервью «Правилам жизни» Леон Кемстач рассказал, что удивило его на съемках проекта Жоры Крыжовникова больше всего: «Радостно, что мы быстро сдружились с группой, не было конфликтов за кадром. Это можно считать приятным удивлением».

А вот сюжету «Слова пацана» конфликтов не занимать. В сериале есть множество эпизодов с драками. По словам актера, все сцены с ними были тщательно отрепетированы.

«Ни один удар мне не прилетел случайно. Все было слаженно и четко, мы репетировали по несколько дней, выстраивали сцену удар за ударом. Да, процент импровизации был, и немалый, но это лишь доказывает, что мы переживали настоящие эмоции», — поделился Кемстач.