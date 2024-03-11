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Оскар 2024: во сколько начнется, текстовая трансляция
Фильмы и сериалы

11 марта, 01:02

1 мин.

«Оскар-2024» начнется в 02:00 по московскому времени

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Оппенгеймер».
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер»
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Сегодня, 11 марта, в 02:00 по московскому времени начнется 96-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Церемонию вновь проведет телеведущий и комик Джимми Киммел.

Среди фаворитов «Оскара» — картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер» (13 номинаций), «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса (11 номинаций), «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе (10 номинаций) и «Барби» Греты Гервиг (8 номинаций).

Команда «Стиля жизни» будет внимательно следить за происходящим и писать обо всех победителях главной кинопремии года.

Ранее стало известно, что незадолго до начала церемонии награждения одного из претендентов на золотую статуэтку — фильм «Оставленные» обвинили в плагиате.

Фильмы-номинанты Оскара 2024: Бедные-несчастные, Оппенгеймер, Солтберн и&nbsp;другие. Номинанты на Оскар-2024: фильмы, которые будут бороться за звание лучшего

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