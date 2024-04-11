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Оскар 2025: дата, когда будет, дата объявления номинантов
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:45

1 мин.

Стала известна дата проведения «Оскара-2025»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Оскар.
Фото vzphotos/istockphoto.com
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Американская киноакадемия объявила дату проведения следующего «Оскара» — в 2025 году премию будут вручать в ночь со 2 на 3 марта.

Номинантов объявят 17 января. Кто будет вести церемонию награждения, пока неизвестно. В этом году ведущим премии «Оскар» был комик и телеведущий Джимми Киммел.

Лидером по количеству полученных золотых статуэток на «Оскаре-2024» стал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Байопик об отце атомной бомбы получил целых семь наград.

На втором месте — картина «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. История взросления в духе чудовища Франкенштейна унесла с собой четыре золотых статуэтки киноакадемии.

Оскар-2025: кто поборется за&nbsp;главную кинопремию в&nbsp;следующем году. Оскар-2025: кто поборется за главную кинопремию в следующем году

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