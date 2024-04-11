Стала известна дата проведения «Оскара-2025»

Сегодня, 15:45
Американская киноакадемия объявила дату проведения следующего «Оскара» — в 2025 году премию будут вручать в ночь со 2 на 3 марта.
Номинантов объявят 17 января. Кто будет вести церемонию награждения, пока неизвестно. В этом году ведущим премии «Оскар» был комик и телеведущий Джимми Киммел.
Лидером по количеству полученных золотых статуэток на «Оскаре-2024» стал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Байопик об отце атомной бомбы получил целых семь наград.
На втором месте — картина «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. История взросления в духе чудовища Франкенштейна унесла с собой четыре золотых статуэтки киноакадемии.