Стала известна дата проведения «Оскара-2025»

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Американская киноакадемия объявила дату проведения следующего «Оскара» — в 2025 году премию будут вручать в ночь со 2 на 3 марта.

Номинантов объявят 17 января. Кто будет вести церемонию награждения, пока неизвестно. В этом году ведущим премии «Оскар» был комик и телеведущий Джимми Киммел.

Лидером по количеству полученных золотых статуэток на «Оскаре-2024» стал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Байопик об отце атомной бомбы получил целых семь наград.

На втором месте — картина «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса. История взросления в духе чудовища Франкенштейна унесла с собой четыре золотых статуэтки киноакадемии.