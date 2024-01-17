Дата выхода второго сезона сериала «Путь домой»: расписание релиза эпизодов

Сегодня, 16:15
21 января пройдет премьера второго сезона сериала «Путь домой», сюжет которого сосредоточен на трех женщинах — Кэт Лэндри, ее дочери Элис и матери Делли. Главная героиня принимает решение вернуться домой, но семейное воссоединение проходит не совсем так, как ей представлялось.
В «Пути домой» снялись Кайлер Ли, Ивэн Уильямс, Сэди Лафламм-Сноу, Энди Макдауэлл, Александра Хук, Джефферсон Браун, Дэвид Уэбстер, Самора Смоллвуд, Марни Макпайл и Катаем О'Коннор.
|1 серия
|21 января
|2 серия
|28 января
|3 серия
|4 февраля
|4 серия
|18 февраля
|5 серия
|25 февраля