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Спойлер сериал 2024: когда выйдет, где смотреть, трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:05

1 мин.

Где смотреть сериал «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Спойлер».
Фото Кадр из сериала «Спойлер»
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18 апреля пройдет премьера первых двух эпизодов сериала «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева и Андрея Цибульского. Режиссером проекта выступил Дмитрий Тюрин («Магомаев»).

По сюжету в несуществующей Куйбышевской области грядут губернаторские выборы. Бизнесмен Андрей Оболенский становится кандидатом-спойлером действующего главы региона. Он должен оттянуть голоса у основного конкурента, а потом снять свою кандидатуру. Тем не менее со временем планы персонажа меняются.

В сериале снялись Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Артем Михалков, Семен Штейнберг, Анатолий Кот, Владимир Стеклов и Сергей Газаров.

Первые два эпизода сериала «Спойлер» будут доступны для просмотра 18 апреля на платформе «Кинопоиск». Далее новые серии будут выходить раз в неделю.

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