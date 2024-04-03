Где смотреть сериал «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева

18 апреля пройдет премьера первых двух эпизодов сериала «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева и Андрея Цибульского. Режиссером проекта выступил Дмитрий Тюрин («Магомаев»).

По сюжету в несуществующей Куйбышевской области грядут губернаторские выборы. Бизнесмен Андрей Оболенский становится кандидатом-спойлером действующего главы региона. Он должен оттянуть голоса у основного конкурента, а потом снять свою кандидатуру. Тем не менее со временем планы персонажа меняются.

В сериале снялись Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Алексей Гуськов, Артем Михалков, Семен Штейнберг, Анатолий Кот, Владимир Стеклов и Сергей Газаров.

Первые два эпизода сериала «Спойлер» будут доступны для просмотра 18 апреля на платформе «Кинопоиск». Далее новые серии будут выходить раз в неделю.