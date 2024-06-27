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Василий фильм: трейлер и дата выхода, Александр Петров
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:30

1 мин.

Вышел тизер комедии «Василий» с Александром Петровым

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Василий»
Фото Кадр из фильма «Василий»
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НМГ Кинопрокат опубликовал тизер фильма Дмитрия Литвиненко («Нина») «Василий», в котором Александр Петров сыграл братьев-близнецов.

По сюжету у провинциального учителя ОБЖ Васи есть брат-близнец Коля, обманувший мексиканский наркокартель на деньги. Вася и Коля не виделись с детства, и теперь им предстоит заново выстроить друг с другом связь, по пути спасаясь от бандитов и ревнивой девушки Бониты.

В фильме снялись Дмитрий Лысенков, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Даниил Полушкин, Дмитрий Полушкин, Раиса Рязанова, Елена Коробейникова и Александр Присмотров-Белов.

«Василий» выйдет в российский прокат 23 января 2025 года.

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