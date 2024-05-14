Кейт Бланшетт — 50 лет: 10 лучших фильмов с участием актрисы

Сегодня, 14 мая, актрисе Кейт Бланшетт, обладательнице двух премий «Оскар» и четырехкратному лауреату «Золотого глобуса», исполнилось 50 лет. За свою тридцатилетнюю карьеру Бланшетт сыграла более чем в пятидесяти фильмах, при этом не забывая про театральные постановки. Многие кинокритики считают ее одной из самых талантливых актрис современности.

В честь юбилея уроженки австралийского Мельбурна вспоминаем десять ее самых ярких и необычных ролей.

Елизавета

Год: 1998.

Режиссер: Шекхар Капур.

Страна: Великобритания.

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Джеффри Раш, Джозеф Файнс, Кристофер Экклстон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Елизавета»

Первая роль актрисы, принесшая ей широкую известность. Лента Шекхара Капура рассказывает историю становления английской королевы Елизаветы I. Действие фильма начинается во времена правления Марии I Тюдор — сестры главной героини. Сюжет охватывает как восхождение Елизаветы на престол, так и первые годы ее правления.

Драма Капура получила семь номинаций на премию «Оскар», включая первую номинацию для Бланшетт. Эта роль также принесла актрисе, сыгравшей королеву, первую статуэтку «Золотой глобус».

Талантливый Мистер Рипли

Год: 1999.

Режиссер: Энтони Мингелла.

Страна: Великобритания.

В главных ролях: Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Бланшетт, Филип Сеймур Хоффман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Талантливый Мистер Рипли»

Вторая экранизация одноименного романа Патриции Хайсмит, рассказывающая историю авантюриста Тома Рипли и его взаимоотношений с Дики Гринлифом. Том отправляется в Италию по просьбе отца Дики, чтобы вернуть отбившегося от рук сына домой в Нью-Йорк. Но со временем Рипли решает не помогать непутевому герою вспомнить про родной дом, а занять его завидное место под солнцем.

Кейт Бланшетт воплотила на экране небольшую роль наивной и романтичной Мередит Лоуг. Интересно, что образ был специально написан для фильма и в романе-первоисточнике не появлялся.

Трилогия «Властелин колец»

Год: 2001, 2002, 2003.

Режиссер: Питер Джексон.

Страна: Новая Зеландия, США.

В главных ролях: Элайджа Вуд, Иэн Маккелен, Шон Эстин, Вигго Мортенсен, Билли Бойд, Доминик Монаган.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.

Рейтинг IMDb: 9,0.

Фото Кадр из фильма «Властелин колец»

Еще одна маленькая, но запоминающаяся роль австралийской актрисы. В кинотрилогии Питера Джексона она воплотила образ Галадриэль — эльфийской владычицы и хранительницы одного из трех колец власти, доставшихся ее народу.

И пусть экранного времени у правительницы Лотлориэна не так много, ее место в мифологии произведения оказывается как минимум заметным. Ведь именно дары Галадриэль помогают главным героям справиться с трудностями во время освобождения Средиземья от сил тьмы.

Авиатор

Год: 2004.

Режиссер: Мартин Скорсезе.

Страна: США, Германия.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшет, Мэтт Росс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,5.

Фото Кадр из фильма «Авиатор»

Лента Мартина Скорсезе, рассказывающая историю жизни Говарда Хьюза — американского предпринимателя, пионера авиации и кинопродюсера. Кейт Бланшетт воплотила на экране образ Кэтрин Хэпберн — четырехкратной обладательницы премии «Оскар» и одной из величайших легенд американского кино.

«Авиатор» получил одиннадцать номинаций на премию «Оскар», в пяти из которых одержал победу. Среди них и статуэтка за лучшую женскую роль второго плана, которой удостоилась Бланшетт.

Скандальный дневник

Год: 2006.

Режиссер: Ричард Эйр.

Страна: Великобритания.

В главных ролях: Джуди Денч, Кейт Бланшетт, Билл Найи, Эндрю Симпсон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Скандальный дневник»

Драма британского режиссера Ричарда Эйра, основанная на пьесе Патрика Марбера. Последняя, в свою очередь, является адаптацией одноименного романа английской писательницы Зои Хеллер. Лента рассказывает историю сложных отношений преподавательницы искусств Шебы Харт и ее коллеги Барбары Коветт. Шеба заводит отношения с несовершеннолетним учеником и ставит свою репутацию под угрозу, когда Барбара начинает ее шантажировать.

Несмотря на недовольство автора романа, экранизация была тепло принята как критиками, так и зрителями. Лента позволила Кейт Бланшетт снова участвовать в наградной гонке кинопремий «Оскар» и «Золотой глобус».

Золотой век

Год: 2007.

Режиссер: Шекхар Капур.

Страна: Великобритания, Франция, США, Германия.

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Джеффри Раш, Клайв Оуэн, Эбби Корниш.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Золотой век»

Вышедший в 2007 году сиквел ленты Шекхара Капура, продолжающий экранную историю Елизаветы I. Основные события фильма разворачиваются во время англо-испанской войны. Лента рассказывает не только о битве с непобедимой испанской армадой, но и о личных отношениях королевы с Уолтером Рэли — английским придворным, путешественником и авантюристом.

Несмотря на то что продолжение истории Елизаветы оказалось не столько успешным и было принято не так тепло, актерский талант Бланшетт был оценен по достоинству. За свою роль австралийская актриса была номинирована на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Меня там нет

Год: 2007.

Режиссер: Тодд Хейнс.

Страна: Великобритания, Франция, США, Германия, Канада.

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Хит Леджер, Бен Уишоу, Кристиан Бейл, Маркус Карл Франклин, Ричард Гир.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Меня там нет»

Биографическая драма, рассказывающая историю жизни Боба Дилана — известного поп-исполнителя и лауреата Нобелевской премии. Фильм имеет необычную структуру, ведь Дилана сыграло сразу шесть разных актеров.

Каждый из воплощенных на экране образов не является музыкантом как таковым, а скорее одним из воплощений Дилана. Одну из этих личин и сыграла Бланшетт, что принесло ей номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана» и второй в карьере «Золотой глобус».

Жасмин

Год: 2013.

Режиссер: Вуди Аллен.

Страна: США.

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Салли Хокинс, Алек Болдуин, Луи Си Кей.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Жасмин»

Драма Вуди Аллена 2013 года рассказывает историю светской львицы из Нью-Йорка по имени Жасмин. Внезапно в жизни обеспеченной жены мультимиллионера все рушится. Жасмин вынуждена переехать в Сан-Франциско в скромную квартиру своей сестры Джинджер. Сломленная и страдающая героиня начинает злоупотреблять алкоголем и успокоительными, а ее жизнь, кажется, окончательно рушится.

Многие из критиков сравнивали «Жасмин» с пьесой Теннесси Уильямса «Трамвай желаний» и ее экранизацией. За роль в ленте Кейт Бланшетт удостоилась премии «Оскар», «Золотого глобус» и BAFTA.

Манифесто

Год: 2017.

Режиссер: Джулиан Розенфельд.

Страна: Германия, Австрия.

В главных ролях: Кейт Бланшетт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Манифесто»

Говоря об актерском таланте актрисы, нельзя не упомянуть «Манифесто». Проект немецкого художника Джулиана Розенфельда не является кино в классическом его понимании и изначально создавался как видеоинсталляция. После демонстрации в музейных залах проект был смонтирован в один фильм. Ленту показали сначала на фестивале «Санденс», а позднее и в кинотеатрах.

Произведение состоит из отрывков. В каждом из них Кейт Бланшетт примеряет на себя повседневные образы разных людей и зачитывает важнейшие, по мнению авторов, культурные манифесты. Среди текстов встречаются произведения Кандинского, Малевича, Бретона, фон Триера и даже Джармуша. Отдельной уникальности всему происходящему придает контраст между экранными воплощениями актрисы и авторством текстов. Ведь школьные учителя вряд ли разговаривают с детьми из начальных классов словами, принадлежащими Ларсу фон Триеру и Вернону Херцогу.

Тар

Год: 2022.

Режиссер: Тодд Филд.

Страна: США.

В главных ролях: Кейт Бланшетт, Ноэми Мерлан, Нина Хосс, Софи Кауэр.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из фильма «Тар»

Псевдобайопик (жанр, в котором реальные факты перемешиваются с фантазией авторов. — Прим. ред.) Тодда Филда фокусируется на личности Лидии Тар — первой в истории женщине-дирижере Берлинского филармонического оркестра. Лента сосредотачивается на сложной личности героини и ее неоднозначном взгляде на искусство, мир и взаимоотношение между людьми.

За роль Лидии Тар Кейт Бланшетт абсолютно заслуженно удостоилась «Кубка Вольпи» Венецианского кинофестиваля, премии «Золотой глобус» и номинации на «Оскар». Единственной ошибкой наградного сезона оказалось то, что фильм не получил ни одной номинации за лучшую песню, ведь сцена с кричащей под звук аккордеона героини точно запомнится любому зрителю.