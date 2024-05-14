Сегодня, 14 мая, актрисе Кейт Бланшетт, обладательнице двух премий «Оскар» и четырехкратному лауреату «Золотого глобуса», исполнилось 50 лет. За свою тридцатилетнюю карьеру Бланшетт сыграла более чем в пятидесяти фильмах, при этом не забывая про театральные постановки. Многие кинокритики считают ее одной из самых талантливых актрис современности.
В честь юбилея уроженки австралийского Мельбурна вспоминаем десять ее самых ярких и необычных ролей.
Год: 1998.
Режиссер: Шекхар Капур.
Страна: Великобритания.
В главных ролях: Кейт Бланшетт, Джеффри Раш, Джозеф Файнс, Кристофер Экклстон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,4.
Первая роль актрисы, принесшая ей широкую известность. Лента Шекхара Капура рассказывает историю становления английской королевы Елизаветы I. Действие фильма начинается во времена правления Марии I Тюдор — сестры главной героини. Сюжет охватывает как восхождение Елизаветы на престол, так и первые годы ее правления.
Драма Капура получила семь номинаций на премию «Оскар», включая первую номинацию для Бланшетт. Эта роль также принесла актрисе, сыгравшей королеву, первую статуэтку «Золотой глобус».
Год: 1999.
Режиссер: Энтони Мингелла.
Страна: Великобритания.
В главных ролях: Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Бланшетт, Филип Сеймур Хоффман.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7.
Рейтинг IMDb: 7,4.
Вторая экранизация одноименного романа Патриции Хайсмит, рассказывающая историю авантюриста Тома Рипли и его взаимоотношений с Дики Гринлифом. Том отправляется в Италию по просьбе отца Дики, чтобы вернуть отбившегося от рук сына домой в Нью-Йорк. Но со временем Рипли решает не помогать непутевому герою вспомнить про родной дом, а занять его завидное место под солнцем.
Кейт Бланшетт воплотила на экране небольшую роль наивной и романтичной Мередит Лоуг. Интересно, что образ был специально написан для фильма и в романе-первоисточнике не появлялся.
Год: 2001, 2002, 2003.
Режиссер: Питер Джексон.
Страна: Новая Зеландия, США.
В главных ролях: Элайджа Вуд, Иэн Маккелен, Шон Эстин, Вигго Мортенсен, Билли Бойд, Доминик Монаган.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7.
Рейтинг IMDb: 9,0.
Еще одна маленькая, но запоминающаяся роль австралийской актрисы. В кинотрилогии Питера Джексона она воплотила образ Галадриэль — эльфийской владычицы и хранительницы одного из трех колец власти, доставшихся ее народу.
И пусть экранного времени у правительницы Лотлориэна не так много, ее место в мифологии произведения оказывается как минимум заметным. Ведь именно дары Галадриэль помогают главным героям справиться с трудностями во время освобождения Средиземья от сил тьмы.
Год: 2004.
Режиссер: Мартин Скорсезе.
Страна: США, Германия.
В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшет, Мэтт Росс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.
Рейтинг IMDb: 7,5.
Лента Мартина Скорсезе, рассказывающая историю жизни Говарда Хьюза — американского предпринимателя, пионера авиации и кинопродюсера. Кейт Бланшетт воплотила на экране образ Кэтрин Хэпберн — четырехкратной обладательницы премии «Оскар» и одной из величайших легенд американского кино.
«Авиатор» получил одиннадцать номинаций на премию «Оскар», в пяти из которых одержал победу. Среди них и статуэтка за лучшую женскую роль второго плана, которой удостоилась Бланшетт.
Год: 2006.
Режиссер: Ричард Эйр.
Страна: Великобритания.
В главных ролях: Джуди Денч, Кейт Бланшетт, Билл Найи, Эндрю Симпсон.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 7,4.
Драма британского режиссера Ричарда Эйра, основанная на пьесе Патрика Марбера. Последняя, в свою очередь, является адаптацией одноименного романа английской писательницы Зои Хеллер. Лента рассказывает историю сложных отношений преподавательницы искусств Шебы Харт и ее коллеги Барбары Коветт. Шеба заводит отношения с несовершеннолетним учеником и ставит свою репутацию под угрозу, когда Барбара начинает ее шантажировать.
Несмотря на недовольство автора романа, экранизация была тепло принята как критиками, так и зрителями. Лента позволила Кейт Бланшетт снова участвовать в наградной гонке кинопремий «Оскар» и «Золотой глобус».
Год: 2007.
Режиссер: Шекхар Капур.
Страна: Великобритания, Франция, США, Германия.
В главных ролях: Кейт Бланшетт, Джеффри Раш, Клайв Оуэн, Эбби Корниш.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.
Рейтинг IMDb: 6,8.
Вышедший в 2007 году сиквел ленты Шекхара Капура, продолжающий экранную историю Елизаветы I. Основные события фильма разворачиваются во время англо-испанской войны. Лента рассказывает не только о битве с непобедимой испанской армадой, но и о личных отношениях королевы с Уолтером Рэли — английским придворным, путешественником и авантюристом.
Несмотря на то что продолжение истории Елизаветы оказалось не столько успешным и было принято не так тепло, актерский талант Бланшетт был оценен по достоинству. За свою роль австралийская актриса была номинирована на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.
Год: 2007.
Режиссер: Тодд Хейнс.
Страна: Великобритания, Франция, США, Германия, Канада.
В главных ролях: Кейт Бланшетт, Хит Леджер, Бен Уишоу, Кристиан Бейл, Маркус Карл Франклин, Ричард Гир.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 6,8.
Биографическая драма, рассказывающая историю жизни Боба Дилана — известного поп-исполнителя и лауреата Нобелевской премии. Фильм имеет необычную структуру, ведь Дилана сыграло сразу шесть разных актеров.
Каждый из воплощенных на экране образов не является музыкантом как таковым, а скорее одним из воплощений Дилана. Одну из этих личин и сыграла Бланшетт, что принесло ей номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль второго плана» и второй в карьере «Золотой глобус».
Год: 2013.
Режиссер: Вуди Аллен.
Страна: США.
В главных ролях: Кейт Бланшетт, Салли Хокинс, Алек Болдуин, Луи Си Кей.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 7,3.
Драма Вуди Аллена 2013 года рассказывает историю светской львицы из Нью-Йорка по имени Жасмин. Внезапно в жизни обеспеченной жены мультимиллионера все рушится. Жасмин вынуждена переехать в Сан-Франциско в скромную квартиру своей сестры Джинджер. Сломленная и страдающая героиня начинает злоупотреблять алкоголем и успокоительными, а ее жизнь, кажется, окончательно рушится.
Многие из критиков сравнивали «Жасмин» с пьесой Теннесси Уильямса «Трамвай желаний» и ее экранизацией. За роль в ленте Кейт Бланшетт удостоилась премии «Оскар», «Золотого глобус» и BAFTA.
Год: 2017.
Режиссер: Джулиан Розенфельд.
Страна: Германия, Австрия.
В главных ролях: Кейт Бланшетт.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 6,5.
Говоря об актерском таланте актрисы, нельзя не упомянуть «Манифесто». Проект немецкого художника Джулиана Розенфельда не является кино в классическом его понимании и изначально создавался как видеоинсталляция. После демонстрации в музейных залах проект был смонтирован в один фильм. Ленту показали сначала на фестивале «Санденс», а позднее и в кинотеатрах.
Произведение состоит из отрывков. В каждом из них Кейт Бланшетт примеряет на себя повседневные образы разных людей и зачитывает важнейшие, по мнению авторов, культурные манифесты. Среди текстов встречаются произведения Кандинского, Малевича, Бретона, фон Триера и даже Джармуша. Отдельной уникальности всему происходящему придает контраст между экранными воплощениями актрисы и авторством текстов. Ведь школьные учителя вряд ли разговаривают с детьми из начальных классов словами, принадлежащими Ларсу фон Триеру и Вернону Херцогу.
Год: 2022.
Режиссер: Тодд Филд.
Страна: США.
В главных ролях: Кейт Бланшетт, Ноэми Мерлан, Нина Хосс, Софи Кауэр.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.
Рейтинг IMDb: 7,4.
Псевдобайопик (жанр, в котором реальные факты перемешиваются с фантазией авторов. — Прим. ред.) Тодда Филда фокусируется на личности Лидии Тар — первой в истории женщине-дирижере Берлинского филармонического оркестра. Лента сосредотачивается на сложной личности героини и ее неоднозначном взгляде на искусство, мир и взаимоотношение между людьми.
За роль Лидии Тар Кейт Бланшетт абсолютно заслуженно удостоилась «Кубка Вольпи» Венецианского кинофестиваля, премии «Золотой глобус» и номинации на «Оскар». Единственной ошибкой наградного сезона оказалось то, что фильм не получил ни одной номинации за лучшую песню, ведь сцена с кричащей под звук аккордеона героини точно запомнится любому зрителю.