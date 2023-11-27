Что показали в седьмой серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim выпустил седьмой эпизод седьмого сезона «Рика и Морти». Рассказываем, чем закончился предыдущий и что произошло в проекте дальше.

Осторожно! Спойлеры.

Чем закончилась шестая серия седьмого сезона «Рика и Морти»

Пытаясь вернуть Рика к нормальной (насколько это для Санчеса возможно) жизни после мести над Праймом, Морти пытался уговорить ученого на очередное приключение.

Отчасти удалось. Персонажи попали на суд Наблюдателей. Узнав некоторые специфические детали путешествий Рика и Морти, инопланетяне хотели отправить их на казнь, но ученый смог отвлечь внимание Наблюдателей и сбежать.

Что происходит в седьмой серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Началось все вполне безобидно: отправляясь на вечеринку, Саммер хотела скрыть свою социальную неловкость, поэтому попросила у Рика слайдер параметров — специальный аппарат, позволяющий регулировать уровень интеллекта, харизмы и физических качеств.

Все шло отлично, пока в дело не вмешалась ревность. Морти тоже хотел устройство, которое могло бы помочь усилить те или иные его данные. Чтобы заполучить слайдер параметров, Морти вступил с Саммер в драку.

Не победил никто: персонажи упали в бассейн, устройство вышло из строя, объединив Морти и Саммер в подобие Куато — как в фильме «Вспомнить все».

Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

Главный плюс седьмого эпизода в том, что в нем впервые за этот сезон сюжет сфокусирован на Саммер. В приключениях с Риком она всегда была более собранной, предприимчивой, ответственной и решительной. Между персонажами сложилась уникальная динамика, поэтому снова увидеть, как Рик и Саммер находят выход из непростой ситуации, было интересно.

В остальном на фоне других эпизодов седьмого сезона «Рика и Морти» серия выглядит простоватой и не до конца реализованной. Это можно было бы списать на подготовку зрителей к мощному финалу, но для этого уже была «разгрузочная» шестая серия.

Как бы там ни было, у седьмого сезона «Рика и Морти» еще есть немного времени проявить себя.

Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

Что показали в сцене после титров

«Рик и Морти» иронизирует над миллиардерами в масках — персонажами «Игры в кальмара». В сцене после титров похожие на них герои генерируют незрелые шутки.