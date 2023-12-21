Обзор восьмой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»: новый герой

На платформах Wink и START вышла восьмая, финальная серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте». Рассказываем, чем закончился предыдущий эпизод и как завершился самый громкий отечественный сериал года.

Осторожно. Спойлеры!

Чем закончилась седьмая серия

Адидас (Иван Янковский) постепенно отходит от дел, сначала извиняясь перед Маратом (Рузиль Минекаев), что противоречит пацанским законам, а потом назначая старшим Зиму (Лев Зулькарнаев).

Марат переживает период переоценки ценностей. Он верил в то, что улица дает все ответы. В ней все понятно: ты свой или чужой. Там есть пацаны, которые поддержат и в случае чего помогут восстановить некое подобие справедливости, приемлемое в их системе координат.

Однако улица отвергла Марата, не помогла отомстить за случившееся с Айгуль (Анна Пересильд), а брат Вова, в которого он безоговорочно верил, во многом сам виноват в случившейся с героиней трагедией.

Марат дезориентирован, зол и идет против «своих», начиная сотрудничать с милицией.

Что происходит в восьмой серии

С подачи Марата универсамовских пацанов задерживает милиция. Адидас-младший надеялся, что правоохранительные органы помогут найти виновного в случившемся с Айгуль, но в итоге понял, что его всего лишь использовали в своих целях. Встретившись с братом, Марат обвинил его в том, что он довел Айгуль до самоубийства.

Ночью Ильдар (Антон Васильев) освободил Андрея (Леон Кемстач) из-под стражи, честно признавшись ему, что не готов погружаться в его сложные семейные обстоятельства.

Пальто узнал новые правила игры на районе, отправился на поиски младшей сестры Юли (Варвара Куприна) и нашел ее у Ирины Сергеевны (Анастасия Красовская).

Героиня находится в процессе оформления опекунства над девочкой и готова дать шанс Андрею уйти из группировки и начать новую жизнь.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Руководитель ОКОД Денис Коневич (Александр Самойленко — младший) видит уязвимое положение Марата и начинает продавливать персонажа на решение вступить в комсомол. Он заходит к родителям Адидаса-младшего с позиции их ценностей, принеся грамоту за героический поступок Марата, а на самого героя влияет обещанием помочь отомстить за смерть Айгуль.

Ильдар пришел к Наташе (Елизавета Базыкина), чтобы выяснить, где Адидас. Завидное профессиональное чутье: в это же время Вова сам решил навестить героиню. Между Адидасом и майором милиции начинается драка.

Наташа оттаскивает Вову, и они сбегают. Попутешествовав какое-то время в духе лайт-версии Бонни и Клайда, персонажи сталкиваются с неизбежными последствиями своих решений.

Почему стоит смотреть новый эпизод

Есть мнение, что в этом мире нужно существовать где-то между доской почета и объявлением «вас разыскивает милиция». Похоже, так решил Марат. К моменту вступления в комсомол персонаж находится в фазе понимания, что нет своих и чужих — есть полезные в тот или иной момент.

В финале практически каждый из героев сериала, как в сказке, получает шанс на новую жизнь. Находятся феи-крестные (милиционер, обещающий скостить срок, другой милиционер, готовая оформить опеку, руководитель ОКОД, подбирающий заблудшую душу на перевоспитание), которые стараются вытянуть из пацанского болота тех, кого туда занесло далеко не в последнюю очередь из-за влияния времени.

Те, в свою очередь, феерически упускают последнюю возможность зацепиться за нормальную жизнь. Восьмой эпизод исследует, чего стоят пацанские принципы на самом деле. Насколько легко одна идеология заменяется другой.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В кульминационный момент серии играет песня «Новый герой» группы «Мираж» и зрители видят Адидаса — персонажа, поступающего исходя из того, во что верит. Он поступает правильно (в своем понимании) даже в ущерб себе.

Сложно не вспомнить Данилу Багрова — главного героя фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». Был на войне, любит Nautilus Pompilius, бесконечно предан близким и хладнокровно расправляется с теми, кого считает врагами.

Так что в итоге, сила в правде? Несмотря на прошивку «свои — чужие», на поверку у пацанов очень гибкая мораль. Очень горько потерять, возможно, единственный жизненный ориентир. Людям нужна вера во все времена. Всегда нужно оставаться человеком, только что это значит?

Во всяком случае «Слово пацана» учит, что, куда бы ни занесло, умение играть на пианино нетленки «Ласкового мая» никогда не помешает.

Будет ли второй сезон «Слова пацана»

Режиссер «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников не исключает, что у сериала может быть второй и даже третий сезон: «Мой соавтор Андрей Золотарев очень хочет [продолжения проекта]. Он говорит, что у «Крестного отца» три части».

Но на данный момент разработка продолжения проекта не подтверждена, следовательно, ориентировочная дата выхода возможного второго сезона пока неизвестна.