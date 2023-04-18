5 необычных и интересных сериалов. Выбор редакции

Сегодня, 21:00
С одной стороны, подобрать сериал на вечер сегодня сможет даже самый искушенный зритель; с другой, мы сталкиваемся с парадоксом выбора, когда «больше» фактически значит «меньше». Нам с выбором тоже пришлось непросто, но мы справились и составили для вас наш личный топ сериалов. Возможно, какой-то из них порадует, изменит, испугает или вдохновит и вас тоже. Посмотрите наших «любимчиков» и делитесь своими в комментариях.
Жанр: драма, мелодрама
История о талантливой девушке, пытавшейся отыскать счастье в большом городе и вынужденной вернуться в родную деревеньку, погружает в совершенно особенную атмосферу. В этой дораме, кажется, происходит очень много всего и в то же время будто не происходит ничего. Большая часть событий разворачивается зимой, и герои, и зрители будто погружаются в своего рода спячку. В зимнюю волшебную сказку, в которой как бы замирает сама жизнь. Но рано или поздно им придется столкнуться со своим прошлым лицом к лицу и наконец действовать.
Жанр: ужасы, триллер
Жители провинции находят труп молодой девушки, искусанной вампирами. Сериал для эстетов, которые ценят мистику и фантастику.
При всей моей нелюбви к вампирским сагам и им подобным этот сериал покорил буквально с первого эпизода (а всего их 33). «Залипаешь» от самой съемки, от невероятно красивых кадров, от того, насколько продумана каждая деталь.
Фамке Янссен здесь роскошна, впрочем, как и всегда. Билл Скарсгард тоже неимоверно хорош — аристократично сдержан и очень чувственен. Тут и без грима монстра из фильма «Оно» от его взгляда буквально холодок по коже.
Из трех вышедших сезонов для меня оказался наиболее ценным и оригинальным самый первый. Но чем дальше, тем более неожиданные вырисовываются сюжеты. С каждой серией мрачные секреты тихого городка затягивают все больше.Ольга СтрельниковаАвтор «Спорт-Экспресса»
Жанр: детектив, триллер, драма
Если вы любитель супергероев, необычных историй и психологических триллеров, вам точно понравится этот сериал.
Джессика Джонс — персонаж комиксов, очень сильная и «прыгучая» девушка. Она не типичная милашка-супергероиня, любящая и спасающая людей, у Джессики есть проблемы с алкоголем и управлением гневом, и все, что она хочет, — делать свою работу. Но любой супергеройский сериал не бывает без суперзлодеев. И здесь он невероятно хорош. Из-за его появления Джессике приходится столкнуться с прошлым, которое она так пыталась забыть.Валерия БариноваШеф-редактор раздела «Стиль жизни»
«Во все тяжкие», 2008-2013
«Во все тяжкие» велик по многим причинам, но в первую очередь — потому что он стал библией по написанию антигероев. Проект вообще родился из идеи создать «злодея», которому зритель будет сопереживать. Так создатель «Во все тяжкие» Винс Гиллиган развивал идею эпизода «Секретных материалов». В нем Брайан Крэнстон — будущий Уолтер Уайт — сыграл антагониста, страдающего от загадочных болей, которые, как оказалось, вызывали антенны ВМС США.Георгий АмиянКиножурналист
Результатом стал сериал с полностью перевернутой моралью: в нем наркодилеры и убийцы зрителю нравятся, а их жертвы — раздражают. Любимцем аудитории становится Джесси Пинкман: второстепенный персонаж, который в первых сериях казался скорее источником проблем и должен был умереть еще до начала второго сезона, а в итоге получил целый сольный фильм. Плюс остальные герои получились настолько выразительными, что Скайлер Уайт все еще вызывает споры в фанатском сообществе, Густаво Фринг перекочевал во все проекты, где играет Джанкарло Эспозито, а Сол Гудман стал героем собственного сериала, который в чем-то даже превзошел «Во все тяжкие».
Жанр: детектив, комедия, криминал
Этот сериал станет настоящим открытием для тех, кто любит старомодные детективы и фильмы Вуди Аллена. Здесь есть все ингредиенты, чтобы скрасить вечер: в меру замысловатый сюжет, остроумные диалоги и, конечно, та самая атмосфера, которую и следует ожидать от фильма про преступления на Манхэттене.
Для меня главное очарование сериала — в героях. Чарльз (Стив Мартин), Оливер (Мартин Шорт) и Мэйбл (Селена Гомез) расследуют таинственное убийство и параллельно ведут подкаст о своих приключениях. Эта троица, несмотря на разницу в возрасте, умудряется взаимодействовать друг с другом так, что не хочется, чтобы они расставались. Да и второстепенные герои останутся в памяти даже после просмотра.Дарья ГрибановскаяРедактор раздела «Стиль жизни»
Создатели и актеры «Убийства» наслаждаются процессом съемок, и зритель чувствует это благодаря особой энергетике. Сериал не претендует на уникальность и глубину, но ему определенно не занимать самоиронии и интеллигентного юмора. Отдельный бонус — классные образы Селены Гомез, которая давно вышла из амплуа героини канала Disney, и яркие интерьеры жилого комплекса «Аркония», где происходит основное действие сериала.
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