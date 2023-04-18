5 необычных и интересных сериалов. Выбор редакции

С одной стороны, подобрать сериал на вечер сегодня сможет даже самый искушенный зритель; с другой, мы сталкиваемся с парадоксом выбора, когда «больше» фактически значит «меньше». Нам с выбором тоже пришлось непросто, но мы справились и составили для вас наш личный топ сериалов. Возможно, какой-то из них порадует, изменит, испугает или вдохновит и вас тоже. Посмотрите наших «любимчиков» и делитесь своими в комментариях.

«Я приду, когда будет хорошая погода», 2020

Жанр: драма, мелодрама

Кадр из сериала «Я приду, когда будет хорошая погода»

История о талантливой девушке, пытавшейся отыскать счастье в большом городе и вынужденной вернуться в родную деревеньку, погружает в совершенно особенную атмосферу. В этой дораме, кажется, происходит очень много всего и в то же время будто не происходит ничего. Большая часть событий разворачивается зимой, и герои, и зрители будто погружаются в своего рода спячку. В зимнюю волшебную сказку, в которой как бы замирает сама жизнь. Но рано или поздно им придется столкнуться со своим прошлым лицом к лицу и наконец действовать.

«Хемлок Гроув», 2013-2015

Жанр: ужасы, триллер

Кадр из сериала «Хемлок Гроув»

Жители провинции находят труп молодой девушки, искусанной вампирами. Сериал для эстетов, которые ценят мистику и фантастику.

«Джессика Джонс», 2015-2019

Жанр: детектив, триллер, драма

Кадр из сериала «Джессика Джонс»

Если вы любитель супергероев, необычных историй и психологических триллеров, вам точно понравится этот сериал.

«Во все тяжкие», 2008-2013

Кадр из сериала «Во все тяжкие»

Результатом стал сериал с полностью перевернутой моралью: в нем наркодилеры и убийцы зрителю нравятся, а их жертвы — раздражают. Любимцем аудитории становится Джесси Пинкман: второстепенный персонаж, который в первых сериях казался скорее источником проблем и должен был умереть еще до начала второго сезона, а в итоге получил целый сольный фильм. Плюс остальные герои получились настолько выразительными, что Скайлер Уайт все еще вызывает споры в фанатском сообществе, Густаво Фринг перекочевал во все проекты, где играет Джанкарло Эспозито, а Сол Гудман стал героем собственного сериала, который в чем-то даже превзошел «Во все тяжкие».

«Убийства в одном здании», 2008-2013

Жанр: детектив, комедия, криминал

Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

Этот сериал станет настоящим открытием для тех, кто любит старомодные детективы и фильмы Вуди Аллена. Здесь есть все ингредиенты, чтобы скрасить вечер: в меру замысловатый сюжет, остроумные диалоги и, конечно, та самая атмосфера, которую и следует ожидать от фильма про преступления на Манхэттене.

Создатели и актеры «Убийства» наслаждаются процессом съемок, и зритель чувствует это благодаря особой энергетике. Сериал не претендует на уникальность и глубину, но ему определенно не занимать самоиронии и интеллигентного юмора. Отдельный бонус — классные образы Селены Гомез, которая давно вышла из амплуа героини канала Disney, и яркие интерьеры жилого комплекса «Аркония», где происходит основное действие сериала.

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