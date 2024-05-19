В третьем выпуске «Суперниндзя. Дети» появится младший брат Юрия Прокудина

В воскресенье в 19.30 по московскому времени в эфир телеканала СТС выйдет уже третий эпизод популярного шоу «Суперниндзя. Дети» — список финалистов пополнят еще три претендента.

Буквально пару недель прошло с премьеры спин-оффа одного из самых рейтинговых развлекательных телешоу в России, а по итогам очередного выпуска список финалистов будет заполнен уже на треть. Мы увидим еще по четыре претендента в каждой из возрастных категорий: 9-10, 11-12 и 13-14 лет. Им предстоит пройти квалификацию, потом на той же полосе препятствий устроить отборочные дуэли уже на выбывание — даже если ты проиграл первый забег, у тебя есть шанс оказаться лучше соперника во втором и пройти в полуфинал. А там на новой трассе, проложенной на высоте, побороться за место в числе лучших ниндзя-атлетов сезона. Напоминаем, что победителей в каждой возрастной категории ждет приз в 2 миллиона рублей.

Мы вновь не только увидим новых участников, но и услышим их истории. Так, Ярослав Кубрак из Твери занимается воркаутом и хочет победить на шоу, чтобы оплатить лечение любимого дедушки. Анжелика Лисицкая из Пензы, которая выступит в категории 13-14 лет — уже известная в своем возрасте скалолазка. А среди участников 11-12 лет на старт выйдет Олег Прокудин из Подмосковья, младший брат победителя первого сезона «Суперниндзя» Юрия Прокудина.