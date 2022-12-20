Дерматолог рассказала, почему зимой кожа обветривается и как это предотвратить

Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова рассказала, почему зимой кожа обветривается и как это предотвратить. По ее словам, дальнейшие повреждения могут спровоцировать даже инфекционные заболевания.

«Во-первых, необходимо понимать, что любое нарушение кожного покрова склонно к присоединению какой-нибудь вторичной инфекции. Поэтому будьте внимательны: не нарушайте дополнительный кожный покров и не посещайте в период, когда у вас обветрено лицо, баню или другие места, где дополнительно можно вызвать дегидратацию (обезвоживание) кожи», — приводит слова Андрияновой Life.ru.

В качестве средств борьбы с явлением Андриянова рекомендует средства c эмолентами и восстанавливающим липидным слоем. Также эффективными будут косметологические процедуры вроде биоревитализации и восстанавливающей регенеративной мезотерапии.

Помимо этого косметолог советует проверить уровень витаминов группы B и E и, в случае выявления дефицита, пропить соответствующий курс.