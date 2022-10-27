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Сегодня, 13:10

Доктор Мясников назвал лекарства, способствующие развитию диабета

Ольга Стрельникова
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Врач Александр Мясников в программе «О самом главном» предостерег от употребления статинов (при повышенном холестерине), стероидных гормонов и тиазидных мочегонных препаратов, поскольку они способны спровоцировать сахарный диабет.

«Часто больные волчанкой, у которых «летят» почки, вынуждены принимать большие дозы гормонов, и у них развивается диабет», — констатирует врач.

Однако данные лекарства зачастую являются жизненно важными для многих людей, и отказаться от их употребления практически невозможно. К примеру, препараты для ВИЧ-положительных пациентов, которые, как оказалось, также повышают риск развития диабета. В подобных ситуациях, по мнению доктора Мясникова, необходима консультация непосредственно с лечащим врачом, который определит риски и наиболее подходящее средство.

Здоровье
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