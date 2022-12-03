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Сегодня, 21:00

Эксперт объяснил, в чем разница между дешевыми и дорогими лекарствами от кашля

Иван Торопцев
Корреспондент
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Эксперт фармацевтического рынка и директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов объяснил разницу между дешевыми и дорогими лекарствами от кашля.

По словам эксперта, если говорить о сухих порошках в индивидуальных пакетиках, то такие средства имеют преимущества в силу того, что накоплено огромное количество информации по поводу использования и побочных эффектов этих продуктов. К тому же, это дешевый и натуральный препарат, в котором представлены экстракты некоторых растений — чаще всего солодки и алтея. Но у данных средств есть и недостатки — например, они обладают характерным вкусом из-за солодки, однако это вопрос индивидуальных предпочтений.

Альтернативой таким сухим микстурам чаще всего являются препараты, зачастую обладающие терапевтическим эффектом. Дорогие микстуры часто содержат довольно экзотические травы и экстракты различных растений, которые в том числе могут вызывать аллергические реакции, поэтому не стоит думать, что высокий ценник — это лучший выбор. При этом специалист напомнил, что не стоит забывать о народных средствах.

«Иногда вот такая классика, она в большей степени предпочтительна. Хорошо, когда есть выбор, плохо, когда его нет», — приводит Life.ru слова Беспалова.

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Источник: https://life.ru/p/1543097
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