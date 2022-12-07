Эксперт рассказала, как правильно тренироваться на улице зимой

Доцент кафедры физической культуры ГУУ Татьяна Сиверкина рассказала о ряде правил, которые помогут сделать тренировку более комфортной и не навредить здоровью в зимнее время.

«Первым слоем одежды может быть термобелье. Второй слой должен греть. Рекомендуем вам надеть, например, флисовую кофту. Третий слой одежды должен защищать от ветра и осадков. Что касается обуви, то она должна быть удобной и иметь противогололёдный протектор», — приводит слова эксперта Life.

Перед началом активности важно сделать разминку, которую лучше всего проводить в теплом помещении. Во время же занятий Сиверкина советует плавно дышать носом, что согреет вдыхаемый воздух и поможет избежать переохлаждения или воспалительных процессов в дыхательной системе.

«На холоде оптимально бегать кроссы низкой или средней интенсивности. Время пробежки рекомендуется начинать с 10 минут, увеличивая их интенсивность постепенно до 45 минут. Высокоинтенсивные нагрузки лучше на морозе не выполнять.

Как только вы почувствовали, что начинаете охлаждаться, то необходимо завершить тренировку и отправиться домой. Дома вы можете переодеться в сухую одежду и выпить горячий чай, чтобы согреть организм», — добавила эксперт.