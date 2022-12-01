Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 19:30

Эксперты назвали продукт, который избавит от болей в почках

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от Freepik
Telegram Дзен

«Кубанские Новости» рассказали о способе, помогающем вывести камни и песок из почек и мочевого пузыря. В основе его обыкновенное пшено. При этом рецептов существует несколько.

Для приготовления одного из целебных средств, как пишет издание потребуется только стакан пшена и трехлитровая банка. Крупу нужно промыть, засыпать в банку, добавить горячей воды и укрыть теплым одеялом, оставив настаиваться на ночь в укромном месте. Наутро появится белая взвесь, которую нужно аккуратно слить в стакан и употреблять в любых количествах в удобное время. Когда «напиток» закончится, повторите ритуал приготовления снова. Пшено можно использовать то же до момента, пока не изменится вкус жидкости.

Такой отвар, как пишут «Кубанские Новости» избавляет от камней в мочевом пузыре. Обещают, что через 1-2 недели камень обратится в песок и выйдет с мочой. Кроме пшеничного настоя, издание советует принимать мочегонные травы, такие как толокнянка или листья брусники.

Редакция «СЭ» напоминает, что прежде, чем использовать любые народные средства, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Здоровье
0
Читайте также
Пеле госпитализирован из-за ухудшения здоровья. Что известно о его состоянии
Большунов выиграл первую гонку в сезоне. У биатлонистов снова переносы
Погибшие при крушении самолета В55 в Армении летчики были гражданами РФ
Еврокомиссия отказалась извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ
Лавров опроверг сообщения о просьбах РФ провести переговоры с Украиной
Как развивают науку в Египте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Доктор Мясников объяснил, что мешает интимной жизни после 40 лет