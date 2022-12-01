Эксперты назвали продукт, который избавит от болей в почках

«Кубанские Новости» рассказали о способе, помогающем вывести камни и песок из почек и мочевого пузыря. В основе его обыкновенное пшено. При этом рецептов существует несколько.

Для приготовления одного из целебных средств, как пишет издание потребуется только стакан пшена и трехлитровая банка. Крупу нужно промыть, засыпать в банку, добавить горячей воды и укрыть теплым одеялом, оставив настаиваться на ночь в укромном месте. Наутро появится белая взвесь, которую нужно аккуратно слить в стакан и употреблять в любых количествах в удобное время. Когда «напиток» закончится, повторите ритуал приготовления снова. Пшено можно использовать то же до момента, пока не изменится вкус жидкости.

Такой отвар, как пишут «Кубанские Новости» избавляет от камней в мочевом пузыре. Обещают, что через 1-2 недели камень обратится в песок и выйдет с мочой. Кроме пшеничного настоя, издание советует принимать мочегонные травы, такие как толокнянка или листья брусники.

Редакция «СЭ» напоминает, что прежде, чем использовать любые народные средства, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.