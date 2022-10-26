Фитнес-блогер опровергла миф о том, что домашние тренировки небезопасны

Фитнес-блогер Мария Легенькая опровергла миф о том, что тренировки в домашних условиях небезопасны.

По словам эксперта, в этом есть доля правды, поскольку все зависит от того, чем заниматься. Тем не менее, по словам блогера, домашние тренировки чаще всего не приносят ни вреда, ни пользы, потому что любая фитнес-программа строится исходя из целей, которые необходимо достичь.

«Это не всегда похудение. Целью может быть, например, необходимость проработать определенные группы мышц или добиться определенных показателей. Кроме целей правильная фитнес-программа учитывает и особенности здоровья. Поэтому разработать программы лучше все-таки с тренером, а вот заниматься, если условия позволяют, можно и дома», — приводит Life.ru слова Легенькой.

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