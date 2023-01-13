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Сегодня, 20:00

Малышева дала совет по уходу за кожей

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/cookie_studio
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Популярный врач и телеведущая Елена Малышева в своей программе «Жить здорово!» рассказала о компоненте, который поможет справиться с сухостью кожи.

«Я — поклонник мочевины. На коробках всегда написана концентрация. Она тут же сухость убирает моментально», — посоветовала специалист.

Елена Малышева объяснила, что, если воздух в помещении, где вы находитесь не увлажняется, а его влажность должна быть выше 40 процентов, то крем будет не увлажнять кожу, а начнет вытягивать из нее влагу. Также необходимо следить за внутренним балансом и не забывать регулярно пить воду.

У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Елена Малышева
Здоровье
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