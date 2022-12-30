Нутрициолог дала советы по быстрому приготовлению блюд

Нутрициолог Наталья Эйшнер в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что на приготовление полезной и вкусной еды не обязательно тратить много времени.

Сократить время пребывания на кухне помогут хитрые лайфхаки. К примеру, попробуйте продумать меню заранее и заготовить необходимые продукты. Не стоит пренебрегать использованием бытовой техники — это значительно упростить процесс. Некоторые ингредиенты для блюд можно заготавливать заранее и замораживать. Мясо также лучше замариновать заранее.

Какие еще способы помогут не тратить много времени на кухне, читайте в полной версии материала в «СЭ».