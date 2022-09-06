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6 сентября, 08:00

Почему нельзя класть ногу на ногу? Рассказал врач

Хирург предупредил об опасности привычки класть ногу на ногу
Привычка класть ногу на ногу увеличивает риск развития варикоза.

Хирург Армен Авакян предупредил о вреде популярной привычки класть ногу на ногу. По его словам, это опасно для позвоночника и провоцирует варикоз.

«При долгом пребывания в таком положении постепенно искривляется осанка, потому что смещается ось позвоночника. Также перенапрягаются мышцы спины, вызывая хроническую боль. Сутулость, сильный наклон головы, закидывание одной ноги на другую приводит к ухудшению общего самочувствия и повышает риск развития ортопедических болезней», — приводит слова специалиста портал Ura.ru.

Врач напоминает, что также не стоит долго сидеть на одном месте. Это замедляет отток венозной крови от ног к сердцу. А когда мы еще кладем одну ногу на другую, конечности начинают неметь. Это вызывает отеки и варикоз.

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Источник: https:// ura.news/news/1052583539
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