Психиатр рассказал о последствиях стресса

Врач назвал последствия, к которым приводит постоянный стресс.

Врач-психиатр Артем Гилев предупредил, что последствиями постоянной тревожности и стресса могут стать сильные, «сдавливающие» головные боли. «Раньше это называли «каска неврастеника», — говорит доктор. У человека ощущение, что голову сдавливает, как будто на нее надет тесный или даже раскаленный обруч либо массивный шлем». При этом специалист отмечает, что применяемые методы лечения не работают из-за того, что пациент изначально страдает тревожным или депрессивным расстройством, и нужно победить именно эту причину.

Сильные эмоциональные переживания и малейшее волнение так или иначе сказываются на нашем состоянии. При наличии заболеваний они усиливаются, прогрессируют. Головные боли могут возникать и при простуде или инфекционных заболеваниях, а бывает и наоборот, головные боли провоцируют повышение температуры — это явный признак того, что человек испытывает стресс, тревожность.

Наличие головных болей может сигнализировать о тяжелом психологическом состоянии и стрессе, при котором необходимо обратиться к специалисту. Самолечение здесь неуместно и может усугубить ситуацию. Своевременное обращение позволит оперативно решить проблемы.