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Сегодня, 19:00

Психолог назвал вещи, которым каждый отец должен обязательно научить дочь

Иван Шитик
Корреспондент
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Бизнес-психолог, психотерапевт Яна Якупова рассказала, как мужчинам нужно вести себя с дочками.

Во-первых, конечно же, отец должен научить дочку любить себя именно как женщину, принимать свою женственность и сексуальность. Папа должен словами и поведением доносить до малышки, что она «потрясающая девочка», «принцесса», утверждает эксперт Life.ru.

На той основе, что была заложена отцом, девушка, повзрослев, будет строить отношения с мужчинами. Но здесь еще важно, чтобы перед глазами ребенка был пример общения отца и матери. То есть если папа будет к дочери относиться уважительно, а к ее маме неуважительно, то возникнет дисбаланс.

Во-вторых, важно, чтобы отец не просто любил и идеализировал дочку, но и чтобы проговаривал именно ее сильные стороны, мощные качества характера, подчеркивал достоинства, то, что у нее получилось сделать. Это поможет ребенку сформировать внутреннюю уверенность в себе.

Третье: принципиально, чтобы отец научил девочку общаться с внешним миром, с другими людьми. Мама — это про нашу внутреннюю составляющую, а папа показывает, как взаимодействовать с внешней средой социума. И как раз через него малышка учится выстраивать деловые связи, общаться на равных с мужчиной. В дальнейшем это поможет ей в построении успешной карьеры, в том числе и личного бизнеса.

Четвертый момент: отец учит девочку самостоятельности и ответственности, умению принимать решения.

Наконец, отец должен научить девочку чувствовать и отстаивать свои границы и правила. Как это сделать? Своим поведением демонстрировать уважение к дочери, к ее личному пространству.

Источник: https://life.ru/p/1551216
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