Психолог рассказала, какая квартира нужна для комфортного проживания

Психолог Галина Руснак рассказала, какая квартира нужна россиянам, чтобы не испытывать тревогу. По словам специалиста, первым и самым основным критерием «идеального жилья» является право собственности на него.

«Я рекомендую сначала арендовать жилье, чтобы определиться, нравится ли вам жить в квартире или лучше выбрать дом, подходит ли этот район или лучше посмотреть соседний, возможно, жилье с видом на реку совсем не для вас, так зачем переплачивать?» — цитирует Life.ru Руснак.

Эксперт не рекомендует покупать студии. Для комфортного проживания в квартире должно быть не менее двух комнат, в каждой из которых обязательно есть окно. Руснак подчеркнула, что у ребенка должна быть отдельная комната.

По словам психолога, визуально увеличить пространство можно с помощью зеркал, в ином случае человек может чувствовать себя узником в собственной квартире.