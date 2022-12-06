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Сегодня, 12:45

«Росконтроль» выявил худшие экземпляры кофе

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@nate_dumlao
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Специалисты «Росконтроля» провели исследование среди популярных брендов растворимого кофе, реализуемых по всей стране. В черный список попали «БонКафе» 3 в 1, имеющий в своем составе опасное количество трансжиров, а также напитки, которые не могут именоваться кофе из-за наличия различных примесей, от цикория до зерен злаковых культур — Italica, MacCoffee Favorite, Жокей «Фаворит».

Среди экземпляров, подвергшихся экспертизе, несколько были признаны вредными для фигуры. Это Nescafe 3 в 1, Express coffee mix plus+ 3 в 1 и Jacobs 3 в 1. Они содержат различные подсластители — цикламат натрия, сахар, ацесульфам калия.

Среди лучших были отмечены Jardin, Jacobs Monarch, Today, Tchibo Exclusive и Nescafe Classic.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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