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Сегодня, 17:30

Трихолог предостерегла от раннего окрашивания волос

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/cookie_studio
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Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова в разговоре с NEWS.ru рассказала, что последствиями окрашивания волос в подростковом возрасте могут быть аллергия и кожный дерматит.

«Если окрасить волосы ребенку, то у него может возникнуть кожный дерматит, а у подростков в возрасте 13-15 лет могут возникнуть схожие со взрослыми проблемы, в частности аллергическая реакция», — предостерегла эксперт.

Минимизировать возможные риски, по мнению Татьяны Егоровой, можно, обратившись к профессионалу и предварительно ознакомившись с его лицензиями и отзывами о его работах.

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