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У Кейт Миддлтон диагностировали рак
Стиль жизни и ЗОЖ

22 марта, 21:50

1 мин.

У Кейт Миддлтон диагностировали рак

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Кейт Миддлтон.
Фото Global Look Press
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что в результате обследования у нее обнаружили рак. Об этом она сообщила в видеообращении, которое было опубликовано в соцсети X.

«Операция прошла успешно, однако после нее анализы показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения», — призналась Миддлтон.

Также она отметила, что уже рассказала о своем диагнозе детям (Джорджу, Шарлотте и Луи).

17 января Кенсингтонский дворец уведомил, что принцесса Уэльская успешно перенесла операцию на брюшной полости. Никаких других подробностей не сообщали ранее.

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