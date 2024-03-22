У Кейт Миддлтон диагностировали рак

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что в результате обследования у нее обнаружили рак. Об этом она сообщила в видеообращении, которое было опубликовано в соцсети X.

«Операция прошла успешно, однако после нее анализы показали наличие рака. Поэтому мои врачи посоветовали мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения», — призналась Миддлтон.

Также она отметила, что уже рассказала о своем диагнозе детям (Джорджу, Шарлотте и Луи).

17 января Кенсингтонский дворец уведомил, что принцесса Уэльская успешно перенесла операцию на брюшной полости. Никаких других подробностей не сообщали ранее.