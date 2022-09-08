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8 сентября, 10:00

В какой форме лучше принимать витамин D? Ответила врач

Врач объяснила, в какой форме лучше принимать витамин D
Удобнее всего принимать витамин D в капсулах.
Фото Global Look Press

Врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, в какой форме лучше принимать витамин D. Как правило, этот витамин представлен в виде капель на водной и на масляной основах.

«Водорастворимая форма витамина D в пять раз лучше всасывается в кишечнике. Также в таком виде препарат достигает более высоких концентраций и дольше сохраняется в нашем организме. Масляные препараты должны сначала расщепиться в тонком кишечнике и только потом уже поступают в кровь», — приводит слова эксперта сайт Aif.ru.

Отмечается, что витамин D на водной основе способен вызывать аллергию. Это связано с тем, что в препарат часто добавляют различные ароматизаторы и отдушки.

Удобно принимать витамины в капсулах. Их можно брать с собой в дорогу.

Витамины. Что такое витамины и зачем они нужны?

Источник: https://aif.ru/health/life/kak_pravilno_prinimat_vitamin_d_vse_chto_nuzhno_znat
Витамины
Здоровье
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