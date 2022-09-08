В какой форме лучше принимать витамин D? Ответила врач

Врач-терапевт Татьяна Романенко объяснила, в какой форме лучше принимать витамин D. Как правило, этот витамин представлен в виде капель на водной и на масляной основах.

«Водорастворимая форма витамина D в пять раз лучше всасывается в кишечнике. Также в таком виде препарат достигает более высоких концентраций и дольше сохраняется в нашем организме. Масляные препараты должны сначала расщепиться в тонком кишечнике и только потом уже поступают в кровь», — приводит слова эксперта сайт Aif.ru.

Отмечается, что витамин D на водной основе способен вызывать аллергию. Это связано с тем, что в препарат часто добавляют различные ароматизаторы и отдушки.

Удобно принимать витамины в капсулах. Их можно брать с собой в дорогу.