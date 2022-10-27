ВОЗ назвала самые опасные виды грибков

Всемирная организация здравоохранения к числу особенно вредных для человека грибков отнесла 19 видов, разбив их на три категории опасности в зависимости от уровня летальности, количества ежегодных заражений, распространения, длительности госпитализации пациента, долгосрочных последствий и пр.

Представитель ВОЗ Ханан Балхи отметила: «Возникая из тени устойчивости к противомикробным препаратам в пандемию, грибковые инфекции растут и становятся все более устойчивыми к лечению, что становится проблемой общественного здравоохранения во всем мире».

В пандемию были отмечены случаи заражения пациентов с COVID-19 черными и зелеными грибками. С каждым годом грибковые инфекции становятся все более устойчивыми к препаратам и стремительно распространяются, представляя собой большую опасность для всего человечества.

Грибками критической категории признаны возбудители криптококкоза (Cryptococcus Neoformans), кандидоза (Candida auris и Candida albicans) и плесень, вызывающая аспергиллез (Aspergillus fumigatus). Высокий приоритет получили три вида грибка вида кандида — Candida parapsilosis, Candida glabrata и Candida tropicalis, а также грибы видов Mucorales, Histoplasma spp. и Fusarium spp. Остальные виды грибков имеют средний приоритет.