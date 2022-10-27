Врач назвал капли для носа, которые могут быть опасны

Врач-отоларинголог Игорь Маневич предупредил, что сосудосуживающие капли для носа могут быть крайне опасны. Их действие основано на имитации эффекта, вызываемого адреналином. Он помогает снять отечность со слизистой, а самой слизи образуется меньше, но при регулярном применении происходит нарушение работы сосудов.

«При отказе от лекарства после длительного применения может случиться медикаментозный ринит, — предупреждает специалист, — в этом состоянии сосуды слизистой расширены даже при отсутствии насморка. Отек может приобрести хроническую форму, и облегчить состояние возможно только при помощи капель».

Чтобы не произошло привыкания, такие капли следует использовать в крайних случаях, например, на ночь и не дольше недели, не более четырех раз за день.

Относительно безопасными являются солевые, гормональные и противоаллергические капли для носа, поскольку не провоцируют привыкания и могут по назначению врача использоваться длительное время.