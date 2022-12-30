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Врач назвал неожиданный симптом гриппа

Ольга Стрельникова
Девушка в маске.
Фото Freepik/benzoix
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Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью URA.RU рассказал, что иногда грипп сопровождается болями в животе.

«Это могут быть проявления в желудочно-кишечном тракте. Без высокой температуры, с какими-то другими проявлениями, например общей слабостью и резким недомоганием. Болит и крутит живот», — пояснил медик.

Однако Николай Крючков уточнил, что в первую очередь стоит все же обращать внимание на классические симптомы гриппа. Первыми стандартно проявляются повышенная температура, озноб и боль в мышцах.

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