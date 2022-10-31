Врач назвала 5 самых опасных продуктов для работы мозга и памяти

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты нужно употреблять с осторожностью либо исключить из рациона. На первом месте оказался алкоголь, далее идет сахар.

«Начинают страдать сосуды мозга, и туда устремляется холестерин. Излишки сахара начинают перерабатываться в жир, печень старается это нейтрализовать, сама получает повреждения, начинает заплывать жиром и вырабатывать холестерин низкой плотности», — цитирует Life Соломатину.

Также врач отнесла к опасным веществам трансжиры, соль и упомянула, что еще одним продуктом, с которым нужно быть осторожнее, является жареная картошка.

«Это тот момент, когда белки слипаются с углеводами, образуется конечный продукт гликации — такая «карамелька». Образование конечных продуктов гликации фактически дает слипание, внешне это проседание коллагена, морщины. Когда происходит такая же история с сосудами, нарушаются метаболические процессы, первым начинает страдать мозг. Идет медленное угасание мозга и нарушение когнитивных способностей», — добавила она.