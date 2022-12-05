Врач объяснил, как стать долгожителем

Врач-терапевт Игорь Ляшко в материале kubnews.ru рассказал, что по достижении 45 лет необходимо соблюдать пять правил, которые позволят достичь долголетия. К ним относятся достаточное количество сна и спорта, применение принципов здорового питания, отсутствие лишнего веса и стрессов.

Врач рекомендует обратить внимание на свой сон, он должен составлять не менее 8 часов. «Ложитесь спать в одно время, проветривайте комнату, регулярно меняйте постельное белье и чистите матрас», — пишет издание. Что касается питания, ешьте больше свежих овощей и фруктов, готовьте не на сливочном, а на растительном масле и пейте не менее 2 л воды в день, как советует Игорь Ляшко. Не менее получаса ежедневно выделяйте на спорт или хотя бы по часу прогуливайтесь пешком.

«Даже начав больше времени уделять своему здоровью после 45-летия, человек имеет все шансы продлить жизнь больше чем на 10 лет», — обнадежил Игорь Ляшко.