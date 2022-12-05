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Сегодня, 11:30

Врач объяснил, как стать долгожителем

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от Freepik
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Врач-терапевт Игорь Ляшко в материале kubnews.ru рассказал, что по достижении 45 лет необходимо соблюдать пять правил, которые позволят достичь долголетия. К ним относятся достаточное количество сна и спорта, применение принципов здорового питания, отсутствие лишнего веса и стрессов.

Врач рекомендует обратить внимание на свой сон, он должен составлять не менее 8 часов. «Ложитесь спать в одно время, проветривайте комнату, регулярно меняйте постельное белье и чистите матрас», — пишет издание. Что касается питания, ешьте больше свежих овощей и фруктов, готовьте не на сливочном, а на растительном масле и пейте не менее 2 л воды в день, как советует Игорь Ляшко. Не менее получаса ежедневно выделяйте на спорт или хотя бы по часу прогуливайтесь пешком.

«Даже начав больше времени уделять своему здоровью после 45-летия, человек имеет все шансы продлить жизнь больше чем на 10 лет», — обнадежил Игорь Ляшко.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
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