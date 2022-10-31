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Врач рассказал, как по кашлю определить, что домашнее лечение усугубило воспаление

Алина Савинова
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Врач Андрей Звонков рассказал, как по кашлю определить, что домашнее лечение усугубило воспаление.

«Кашель — это защитная реакция организма на попадание в верхние дыхательные пути (трахея и бронхи) различных раздражающих факторов. Кашель бывает сухой и продуктивный (мокрый), а мокрота способствует удалению инородного агента. На третий день, как правило, начинает появляться мокрота и «кашель приобретает продуктивный компонент, постепенно нарастает.

Если речь идет об ОРЗ, бронхите, трахеите, фарингите, влажный кашель говорит о том, что идет выздоровление, продуктивный кашель. А сухой кашель говорит об остроте воспаления, микробы при сухом кашле безобразничают на слизистой оболочке, она отечная, воспалена, там раздражение очень сильное", — приводит Life слова Звонкова.

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Источник: https://life.ru/p/1535608
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