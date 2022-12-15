Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

15 декабря, 20:15

Врач рассказала, как есть семена льна

Ольга Стрельникова
Фото azerbaijan_stockers, ru.freepik.com
Telegram Дзен

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Евгения Иванова в интервью изданию «Секрет фирмы» рассказала, что закидывать семена льна в рот ложками не нужно. Положите их в эмалированную посуду и залейте на 15 минут кипяченой водой, периодически помешивая. Полученную смесь процедите. Употреблять врач советует как семена, так и полученную жидкость.

Несмотря на богатый витаминами и микроэлементами состав семян льна (они содержат железо, натрий, магний и другие полезные вещества), Евгения Иванова советует не есть их слишком много — может развиться кишечная непроходимость. К противопоказаниям относятся диарея, острый холецистит, желудочно-кишечное кровотечение и непроходимость кишечника. В других случаях, по словам врача, семена льна выведут токсины и шлаки, а также принесут пользу при воспалительных и язвенных поражениях слизистой ЖКТ (язве желудка или двенадцатиперстной кишки, эзофагите, гастрите, энтерите, колите).

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Питание
Советы и рекомендации
2
1
Читайте также
Финал для Месси, чемпионы остановили команду-сенсацию: события 1/2 финала ЧМ-2022
Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Ушедшему из РФ Siemens потребовались российские радиочастоты
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Врач объяснил, к каким последствиям может привести отказ от ношения стелек

Нейробиологи выявили привычку, которая сохранит и улучшит память