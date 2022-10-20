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Сегодня, 12:55

Врачи рассказали об ошибках в фитотерапии

Ольга Стрельникова
Мята.
Фото Global Look Press

Доктор Александр Мясников и врач Алла Осипова в эфире передачи «О самом главном» предостерегли об опасностях при лечении травами. Алла Осипова рекомендовала не увлекаться смешиванием трав, поскольку это чревато аллергическими реакциями и гипервозбуждением, как в случае с мятой и валерианой. «Плохо сочетаются шиповник и мята. Плохо сочетаются женьшень и зверобой. Это вообще короли трав, которые лучше всего применять только в холодное время. Их лучше вообще ни с чем не сочетать», — предупредила врач.

Доктор Мясников предостерёг от сочетания трав с лекарственных препаратами, а Алла Осипова уточнила: «Люди обычно считают, что это что-то совершенно безобидное, безопасное. На самом деле это может вызвать очень сильное кровотечение. Особенно если банальные чесночные таблетки принимать с варфарином». Также врач рекомендовала не сочетать с кроверазжижающими средствами Гинкго Билоба.

В завершение Александр Мясников и Алла Осипова посоветовали не заниматься фитотерапией длительное время и бесконтрольно, без медицинского наблюдения.

Здоровье
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