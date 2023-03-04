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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 22:09

Врачи раскрыли секреты, которые помогут улучшить качество сна

Виталий Косик
Корреспондент
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Диетолог и нутрициолог Татьяна Семенова рассказала о секретах, которые могут помочь улучшить качество сна.

«Важен ритуал отхода ко сну. Отложите телефон, компьютер, смените их просмотр на печатный вариант книги, смените холодный свет на теплое освещение. Послушайте спокойную музыку, можно выбрать и специальные записи альфа- и дельта-волн. Шторы должны быть закрыты наглухо (мелатонин разрушается светом), шум также не должен беспокоить, подберите подходящие беруши», — приводит слова Семеновой Life.ru.

Кроме того, будет не лишним принять ванну с магниевой солью или сделать ванночки для ног. Ароматерапия тоже поможет отойти ко сну в спокойном состоянии, продолжила медик. Но использовать следует только натуральные эфирные масла: лаванды, сандала, бергамота, мелиссы, ромашки, предупредила Семенова. Ароматы благоприятно воздействуют на лимбическую систему, отвечающую за эмоции, мотивацию и память. Доктор напомнила и о ритмах сна.

«С позиции хронобиологии — нужно правильно выработать режим. Циркадные ритмы — вот основа балансировки гормонов, перехода их из одной формы в другую, в нашем случае: из триптофана в мелатонин», — добавила специалист.

Любую физическую активность следует завершить до 17 часов, совсем исключать спорт не нужно, ведь это помогает достигнуть естественной усталости. По словам Семеновой, необходимо пересмотреть и питание, добавив в него продукты, богатые триптофаном: какао, авокадо, индейку, мясо кролика, орехи. Мелатонин также содержится в дикой вишне и ацероле, поэтому соки из этих ягод положительно влияют на организм перед сном.

Источник: https://life.ru/p/1562874
Здоровье
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