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Чистка печени: как почистить в домашних условиях — причины и противопоказания
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 07:00

9 мин.

Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях

В. Неронов , Л. Станкевич , М. Сальникова , А. Соколова
Руки держат модель печени.
Фото www.istockphoto.com/Ekaterina Dorozhkina
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Печень — это один из самых главных органов. Он выполняет около 30 биохимических функций. Этот орган способен восстанавливаться, но его возможности не безграничны.

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О причинах и последствиях проблем с печенью и том, можно ли вылечиться без обращения в стационар, рассказали доктор медицинских наук Владимир Неронов и кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Что означает термин «чистка печени»

В официальной медицине такого понятия не существует. Функция печени — обезвредить токсичные вещества, которые образуются в организме или поступают со стороны (например, с едой). Благодаря ферментам токсины выводятся в виде желчи, молчи и кала — это естественная физиология и в норме процессы проходят непрерывно. Здоровая печень не копит шлаки и токсины.

Но если орган начинает сбоить и хуже справляется со своими обязанностями, его функцию пытаются восстановить. И просторечно называют это «чисткой печени».

В любом случае нужно предварительно посетить консультацию врача. Без его ведома начинать прием любых препаратов для поддержки печени небезопасно.

Причины загрязнения печени

Печень страдает от образа жизни: от неправильного питания, алкоголя и даже количества таблеток.

Одна из главных причин болезней печени — алкоголь. Этиловый спирт разрушает клетки, которые отвечают за синтез белков, трансформацию углеводов и вывод эндогенных компонентов. Из-за этого сначала печень увеличивается в размерах, а затем появляется хроническое воспаление.

Фастфуд
Фото istockphoto.com/Ugur Karakoc

Сказывается также неправильное питание: особенно вредны переедание, жирная и сладкая пища, фастфуд.

Другие частые причины хронических заболеваний печени — вирусные инфекции и воздействие токсинов, в том числе из-за работы на вредных производствах.
Владимир Неронов
Гастроэнтеролог, инфекционист

Симптомы повреждения печени: что говорят врачи

Основная проблема в том, что большинство заболеваний печени протекает бессимптомно.

Нет ни одного специфического симптома, который бы указал на ранние проблемы с печенью. Необратимые процессы, ведущие к циррозу, вы вряд ли заметите, пока они не дойдут до точки невозврата.
Любовь Станкевич
Кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине

Стоит немедленно обратиться к врачу, если у вас:

  • желтушность кожи и глаз;

  • боли в правом подреберье;

  • отеки ног и лодыжек;

  • кожный зуд;

  • темный цвет мочи;

  • бледный или кровавый стул;

  • хроническая усталость;

  • тошнота или рвота, потеря аппетита;

  • склонность к образованию синяков без внешних воздействий (например, ударов и других травм).

Это признаки серьезных поражений печени: вирусных инфекций, гепатитов А, В и С, наследственных заболеваний (например, гемохроматоза), аутоиммунного гепатита, холангитов (воспаления желчных протоков), рака печени.
Владимир Неронов
Гастроэнтеролог, инфекционист

На проблемы с печенью могут указывать неспецифические симптомы. Это связано с тем, что нарушения работы этого органа ведут к метаболическому синдрому, инсулинорезистентности, диабету, атеросклерозу, болезням сердечно-сосудистой системы. Поэтому стоит обследовать печень, когда:

  • выявляется гиповитаминоз;

  • нарушается свертываемость крови;

  • снижается иммунитет.

Оценку состояния печени в любом случае нужно делать периодически. Даже когда вы здоровы и вас ничего не беспокоит.
Любовь Станкевич
Кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине

Такое исследование называется НЭШ-Фибротест (NASH-FibroTest — неинвазивная диагностика неалкогольного стеатогепатита и фиброза печени).

Прием у врача
Фото istockphoto.com/takasuu

Что поможет предотвратить заболевания печени и их осложнения

Помогут контроль веса, отказ от вредных привычек (особенно алкоголя и курения), прием лекарств строго по назначению врача, правильное питание без злоупотребления быстрыми углеводами и фастфудом. В профилактику заболеваний печени также входит вакцинация против гепатита В.

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Чем опасны средства для «чистки» печени в домашних условиях

Организм должен уметь справляться с выводом токсичных веществ самостоятельно. Без надзора врача прибегать к «домашним» методам чистки печени и поддерживающим препаратам вредно. Есть риск столкнуться с осложнениями заболеваний, побочными эффектами и опасными последствиями — например, образованию камней в желчном пузыре.

Печень — главный фильтр в организме, поэтому прибегать к дополнительным средствам надо крайне осторожно, чтобы не повысить и без того серьезную нагрузку на этот орган.
Владимир Неронов
Гастроэнтеролог, инфекционист

Как почистить печень безопасно

Для чистки печени, как правило, врачи выписывают медикаменты, а также назначают особое питание.

Принимать активно рекламируемые витаминки и фосфолипиды бесполезно, если уже идут изменения на молекулярном уровне.
Любовь Станкевич
Кандидат медицинских наук, директор по лабораторной медицине

Как уже говорилось выше, печень — единственный орган, способный самоочищаться и самовосстанавливаться. Даже при разрушении ткани на 75%. Если ваша печень пострадала не сильно, а вы хотите чувствовать себя легче, то самое простое, что можете сделать, — это перейти на дробное и сбалансированное питание.

Правильное питание

Пациентам с заболеваниями печени врач назначает специальную диету, направленную на регенерацию тканей органа.

Самое главное — учитывать соотношение белков, жиров и углеводов. При этом животные жиры нужно заменить на растительные, а также питаться дробно и исключить голодание.

При диете можно есть:

  • нежирное отварное или тушеное мясо;

  • отварную, запеченную или тушеную рыбу (судака, треску, навагу, ледяную);

  • молоко и молочные продукты;

  • овощные, крупяные или молочные супы;

  • овощи и блюда из овощей;

  • ягоды;

  • пастилу, мед, варенье.

Ограниченно можно есть яйца, помидоры, сливочное масло, сыр, вареную колбасу, икру. Под запретом — красное мясо, копченые и острые продукты, шоколад, специи, трансжиры, продукты с высоким содержанием сахара или фруктозы.
Владимир Неронов
Гастроэнтеролог, инфекционист

Также стоит исключить из рациона жареную, сильно соленую пищу, консервы, крепкие мясные бульоны.

Полезное питание
Фото istockphoto.com/alvarez

Уменьшение калорийности пищи

При избыточном весе нужно сократить суточный калораж на 500-1000 калорий. Делать это необходимо после консультации с врачом. Подбирать рацион также желательно со специалистом.

У людей с избыточным весом (индекс массы тела >25) может развиться неалкогольная жировая болезнь печени.
Владимир Неронов
Гастроэнтеролог, инфекционист

Отказ от алкоголя

От алкоголя стоит отказаться (или хотя бы уменьшить его количество) даже здоровым людям. А при подозрении на заболевание печени спиртные напитки и вовсе строго запрещены.

Питьевой баланс

Для чистки печени необходимо также пить достаточное количество жидкости: 30 мл на каждый кг веса.

Можно пить зеленый чай и травяные отвары.

Расторопша уменьшает воспаление, экстракт артишоков улучшает желчеобразование. Но использовать такие средства нужно с осторожностью и только с разрешения врача.
Владимир Неронов
Гастроэнтеролог, инфекционист

Тюбаж

Если нет острой фазы желчнокаменной болезни, то врачи разрешают тюбаж (очищение. — Прим. ред.) с помощью горячей грелки. Ее нужно размещать на правое подреберье, предварительно завернув в полотенце. Это помогает снять спазмы желчевыводящих путей. Перед процедурой стоит выпить теплую воду или отвар желчегонной травы.

Физическая активность

Сидячий образ жизни провоцирует застой желчи, поэтому важно заниматься спортом.

Обязательно 3-4 раза в неделю занимайтесь физическими упражнениями умеренной интенсивности. Достаточно 30-60 минут.
Владимир Неронов
Гастроэнтеролог, инфекционист

При обострении болезней активно заниматься спортом нельзя. Но можно больше гулять — это благотворно скажется на общем состоянии.

Режим и сон

Не стоит забывать и о полноценном отдыхе. Старайтесь ложиться в одно и то же время, спите больше шести часов. Когда вы отдыхаете, печень активно работает, удаляя жиры из крови и выводя токсичные вещества. Особая активность наблюдается с полуночи до трех часов ночи.

Портрет женщины, спящей на кровати у окна.
Фото www.istockphoto.com/ilona titova

Противопоказания к чистке печени

Проводить чистку печени можно не всем. Ее запрещается делать:

  • в острых фазах холецистита, панкреатита, гепатита и при вирусных заболеваниях;
  • при обострении хронических болезней;
  • при камнях в желчном пузыре, нарушении оттока желчи;
  • при беременности и в период лактации;
  • при сахарном диабете.
    Популярные вопросы
    Что очень хорошо чистит печень?
    Лучше всего печень чистят правильное питание и отказ от вредных привычек. Также стоит добавить в свой рацион побольше овощей и зелени.
    Что выпить для очищения печени?
    Перед покупкой препаратов для чистки печени обязательно нужно посоветоваться с врачом. Есть несколько видов лекарств, и у каждого из них своя специфика и противопоказания.
    Как вывести токсины из печени?
    Это подскажет только лечащий врач. Среди общих рекомендаций — нужно соблюдать диету, исключить жирную, соленую, излишне сладкую пищу и фастфуд, пить больше воды, периодически принимать препараты-сорбенты и регулярно заниматься умеренной физической активностью.
    Что любит печень для восстановления?
    Полезных для печени продуктов очень много. Среди них — крупяные, молочные супы, борщи, щи, некрепкие бульоны на мясе, многие популярные овощи (огурцы, болгарский перец, помидоры, свекла, морковь) и фрукты (например, яблоки).
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