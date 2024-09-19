Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях

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Печень — это один из самых главных органов. Он выполняет около 30 биохимических функций. Этот орган способен восстанавливаться, но его возможности не безграничны.

О причинах и последствиях проблем с печенью и том, можно ли вылечиться без обращения в стационар, рассказали доктор медицинских наук Владимир Неронов и кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Что означает термин «чистка печени»

В официальной медицине такого понятия не существует. Функция печени — обезвредить токсичные вещества, которые образуются в организме или поступают со стороны (например, с едой). Благодаря ферментам токсины выводятся в виде желчи, молчи и кала — это естественная физиология и в норме процессы проходят непрерывно. Здоровая печень не копит шлаки и токсины.

Но если орган начинает сбоить и хуже справляется со своими обязанностями, его функцию пытаются восстановить. И просторечно называют это «чисткой печени».

В любом случае нужно предварительно посетить консультацию врача. Без его ведома начинать прием любых препаратов для поддержки печени небезопасно.

Причины загрязнения печени

Печень страдает от образа жизни: от неправильного питания, алкоголя и даже количества таблеток.

Одна из главных причин болезней печени — алкоголь. Этиловый спирт разрушает клетки, которые отвечают за синтез белков, трансформацию углеводов и вывод эндогенных компонентов. Из-за этого сначала печень увеличивается в размерах, а затем появляется хроническое воспаление.

Фото istockphoto.com/Ugur Karakoc

Сказывается также неправильное питание: особенно вредны переедание, жирная и сладкая пища, фастфуд.

Симптомы повреждения печени: что говорят врачи

Основная проблема в том, что большинство заболеваний печени протекает бессимптомно.

Стоит немедленно обратиться к врачу, если у вас:

желтушность кожи и глаз;

боли в правом подреберье;

отеки ног и лодыжек;

кожный зуд;

темный цвет мочи;

бледный или кровавый стул;

хроническая усталость;

тошнота или рвота, потеря аппетита;

склонность к образованию синяков без внешних воздействий (например, ударов и других травм).

На проблемы с печенью могут указывать неспецифические симптомы. Это связано с тем, что нарушения работы этого органа ведут к метаболическому синдрому, инсулинорезистентности, диабету, атеросклерозу, болезням сердечно-сосудистой системы. Поэтому стоит обследовать печень, когда:

выявляется гиповитаминоз;

нарушается свертываемость крови;

снижается иммунитет.

Такое исследование называется НЭШ-Фибротест (NASH-FibroTest — неинвазивная диагностика неалкогольного стеатогепатита и фиброза печени).

Фото istockphoto.com/takasuu

Что поможет предотвратить заболевания печени и их осложнения

Помогут контроль веса, отказ от вредных привычек (особенно алкоголя и курения), прием лекарств строго по назначению врача, правильное питание без злоупотребления быстрыми углеводами и фастфудом. В профилактику заболеваний печени также входит вакцинация против гепатита В.

Чем опасны средства для «чистки» печени в домашних условиях

Организм должен уметь справляться с выводом токсичных веществ самостоятельно. Без надзора врача прибегать к «домашним» методам чистки печени и поддерживающим препаратам вредно. Есть риск столкнуться с осложнениями заболеваний, побочными эффектами и опасными последствиями — например, образованию камней в желчном пузыре.

Как почистить печень безопасно

Для чистки печени, как правило, врачи выписывают медикаменты, а также назначают особое питание.

Как уже говорилось выше, печень — единственный орган, способный самоочищаться и самовосстанавливаться. Даже при разрушении ткани на 75%. Если ваша печень пострадала не сильно, а вы хотите чувствовать себя легче, то самое простое, что можете сделать, — это перейти на дробное и сбалансированное питание.

Правильное питание

Пациентам с заболеваниями печени врач назначает специальную диету, направленную на регенерацию тканей органа.

Самое главное — учитывать соотношение белков, жиров и углеводов. При этом животные жиры нужно заменить на растительные, а также питаться дробно и исключить голодание.

При диете можно есть:

нежирное отварное или тушеное мясо;

отварную, запеченную или тушеную рыбу (судака, треску, навагу, ледяную);

молоко и молочные продукты;

овощные, крупяные или молочные супы;

овощи и блюда из овощей;

ягоды;

пастилу, мед, варенье.

Также стоит исключить из рациона жареную, сильно соленую пищу, консервы, крепкие мясные бульоны.

Фото istockphoto.com/alvarez

Уменьшение калорийности пищи

При избыточном весе нужно сократить суточный калораж на 500-1000 калорий. Делать это необходимо после консультации с врачом. Подбирать рацион также желательно со специалистом.

Отказ от алкоголя

От алкоголя стоит отказаться (или хотя бы уменьшить его количество) даже здоровым людям. А при подозрении на заболевание печени спиртные напитки и вовсе строго запрещены.

Питьевой баланс

Для чистки печени необходимо также пить достаточное количество жидкости: 30 мл на каждый кг веса.

Можно пить зеленый чай и травяные отвары.

Тюбаж

Если нет острой фазы желчнокаменной болезни, то врачи разрешают тюбаж (очищение. — Прим. ред.) с помощью горячей грелки. Ее нужно размещать на правое подреберье, предварительно завернув в полотенце. Это помогает снять спазмы желчевыводящих путей. Перед процедурой стоит выпить теплую воду или отвар желчегонной травы.

Физическая активность

Сидячий образ жизни провоцирует застой желчи, поэтому важно заниматься спортом.

При обострении болезней активно заниматься спортом нельзя. Но можно больше гулять — это благотворно скажется на общем состоянии.

Режим и сон

Не стоит забывать и о полноценном отдыхе. Старайтесь ложиться в одно и то же время, спите больше шести часов. Когда вы отдыхаете, печень активно работает, удаляя жиры из крови и выводя токсичные вещества. Особая активность наблюдается с полуночи до трех часов ночи.

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Противопоказания к чистке печени

Проводить чистку печени можно не всем. Ее запрещается делать: