Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях

Печень — это один из самых главных органов. Он выполняет около 30 биохимических функций. Этот орган способен восстанавливаться, но его возможности не безграничны.
О причинах и последствиях проблем с печенью и том, можно ли вылечиться без обращения в стационар, рассказали доктор медицинских наук Владимир Неронов и кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.
В официальной медицине такого понятия не существует. Функция печени — обезвредить токсичные вещества, которые образуются в организме или поступают со стороны (например, с едой). Благодаря ферментам токсины выводятся в виде желчи, молчи и кала — это естественная физиология и в норме процессы проходят непрерывно. Здоровая печень не копит шлаки и токсины.
Но если орган начинает сбоить и хуже справляется со своими обязанностями, его функцию пытаются восстановить. И просторечно называют это «чисткой печени».
В любом случае нужно предварительно посетить консультацию врача. Без его ведома начинать прием любых препаратов для поддержки печени небезопасно.
Печень страдает от образа жизни: от неправильного питания, алкоголя и даже количества таблеток.
Одна из главных причин болезней печени — алкоголь. Этиловый спирт разрушает клетки, которые отвечают за синтез белков, трансформацию углеводов и вывод эндогенных компонентов. Из-за этого сначала печень увеличивается в размерах, а затем появляется хроническое воспаление.
Сказывается также неправильное питание: особенно вредны переедание, жирная и сладкая пища, фастфуд.
Основная проблема в том, что большинство заболеваний печени протекает бессимптомно.
Нет ни одного специфического симптома, который бы указал на ранние проблемы с печенью. Необратимые процессы, ведущие к циррозу, вы вряд ли заметите, пока они не дойдут до точки невозврата.
Стоит немедленно обратиться к врачу, если у вас:
желтушность кожи и глаз;
боли в правом подреберье;
отеки ног и лодыжек;
кожный зуд;
темный цвет мочи;
бледный или кровавый стул;
хроническая усталость;
тошнота или рвота, потеря аппетита;
склонность к образованию синяков без внешних воздействий (например, ударов и других травм).
Это признаки серьезных поражений печени: вирусных инфекций, гепатитов А, В и С, наследственных заболеваний (например, гемохроматоза), аутоиммунного гепатита, холангитов (воспаления желчных протоков), рака печени.
На проблемы с печенью могут указывать неспецифические симптомы. Это связано с тем, что нарушения работы этого органа ведут к метаболическому синдрому, инсулинорезистентности, диабету, атеросклерозу, болезням сердечно-сосудистой системы. Поэтому стоит обследовать печень, когда:
выявляется гиповитаминоз;
нарушается свертываемость крови;
снижается иммунитет.
Оценку состояния печени в любом случае нужно делать периодически. Даже когда вы здоровы и вас ничего не беспокоит.
Такое исследование называется НЭШ-Фибротест (NASH-FibroTest — неинвазивная диагностика неалкогольного стеатогепатита и фиброза печени).
Помогут контроль веса, отказ от вредных привычек (особенно алкоголя и курения), прием лекарств строго по назначению врача, правильное питание без злоупотребления быстрыми углеводами и фастфудом. В профилактику заболеваний печени также входит вакцинация против гепатита В.
Организм должен уметь справляться с выводом токсичных веществ самостоятельно. Без надзора врача прибегать к «домашним» методам чистки печени и поддерживающим препаратам вредно. Есть риск столкнуться с осложнениями заболеваний, побочными эффектами и опасными последствиями — например, образованию камней в желчном пузыре.
Печень — главный фильтр в организме, поэтому прибегать к дополнительным средствам надо крайне осторожно, чтобы не повысить и без того серьезную нагрузку на этот орган.
Для чистки печени, как правило, врачи выписывают медикаменты, а также назначают особое питание.
Принимать активно рекламируемые витаминки и фосфолипиды бесполезно, если уже идут изменения на молекулярном уровне.
Как уже говорилось выше, печень — единственный орган, способный самоочищаться и самовосстанавливаться. Даже при разрушении ткани на 75%. Если ваша печень пострадала не сильно, а вы хотите чувствовать себя легче, то самое простое, что можете сделать, — это перейти на дробное и сбалансированное питание.
Пациентам с заболеваниями печени врач назначает специальную диету, направленную на регенерацию тканей органа.
Самое главное — учитывать соотношение белков, жиров и углеводов. При этом животные жиры нужно заменить на растительные, а также питаться дробно и исключить голодание.
При диете можно есть:
нежирное отварное или тушеное мясо;
отварную, запеченную или тушеную рыбу (судака, треску, навагу, ледяную);
молоко и молочные продукты;
овощные, крупяные или молочные супы;
овощи и блюда из овощей;
ягоды;
пастилу, мед, варенье.
Ограниченно можно есть яйца, помидоры, сливочное масло, сыр, вареную колбасу, икру. Под запретом — красное мясо, копченые и острые продукты, шоколад, специи, трансжиры, продукты с высоким содержанием сахара или фруктозы.
Также стоит исключить из рациона жареную, сильно соленую пищу, консервы, крепкие мясные бульоны.
При избыточном весе нужно сократить суточный калораж на 500-1000 калорий. Делать это необходимо после консультации с врачом. Подбирать рацион также желательно со специалистом.
У людей с избыточным весом (индекс массы тела >25) может развиться неалкогольная жировая болезнь печени.
От алкоголя стоит отказаться (или хотя бы уменьшить его количество) даже здоровым людям. А при подозрении на заболевание печени спиртные напитки и вовсе строго запрещены.
Для чистки печени необходимо также пить достаточное количество жидкости: 30 мл на каждый кг веса.
Можно пить зеленый чай и травяные отвары.
Расторопша уменьшает воспаление, экстракт артишоков улучшает желчеобразование. Но использовать такие средства нужно с осторожностью и только с разрешения врача.
Если нет острой фазы желчнокаменной болезни, то врачи разрешают тюбаж (очищение. — Прим. ред.) с помощью горячей грелки. Ее нужно размещать на правое подреберье, предварительно завернув в полотенце. Это помогает снять спазмы желчевыводящих путей. Перед процедурой стоит выпить теплую воду или отвар желчегонной травы.
Сидячий образ жизни провоцирует застой желчи, поэтому важно заниматься спортом.
Обязательно 3-4 раза в неделю занимайтесь физическими упражнениями умеренной интенсивности. Достаточно 30-60 минут.
При обострении болезней активно заниматься спортом нельзя. Но можно больше гулять — это благотворно скажется на общем состоянии.
Не стоит забывать и о полноценном отдыхе. Старайтесь ложиться в одно и то же время, спите больше шести часов. Когда вы отдыхаете, печень активно работает, удаляя жиры из крови и выводя токсичные вещества. Особая активность наблюдается с полуночи до трех часов ночи.
Проводить чистку печени можно не всем. Ее запрещается делать: