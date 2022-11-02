Что есть во время простуды, чтобы выздороветь быстрее

3 типа продуктов, которые помогут справиться с неприятными симптомами.

Полноценное питание играет важную роль в жизнедеятельности человека. От количества и качества потребляемой пищи во многом зависит здоровье органов и систем. Сбалансированная еда насыщает организм питательными веществами и витаминами. В период острых респираторных заболеваний зачастую ухудшается общее состояние, снижается аппетит. Но соблюдать правила здорового питания необходимо. Можно немного уменьшить привычную порцию блюда, но не стоит вовсе отказываться от приема пищи. При планировании меню на день следует уделить внимание тем продуктам, употребление которых способствует сокращению периода болезни и быстрому восстановлению.

Продукты, богатые витамином D

Согласно исследованиям, достаточный уровень витамина D снижает риск заражения респираторной вирусной инфекцией и помогает быстрее справиться с болезнью. Синтезу этого витамина способствует естественный солнечный свет.

Обеспечить достаточное количество витамина D в организме можно путём изменения привычного рациона питания. Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» обращает внимание на то, что синтетический витамин D показан только с целью профилактики остеопороза. В то время как витамин D, содержащийся в продуктах, необходим для всех.

В списке продуктов, богатых витамином D, есть:

яйца;

рыба;

печень трески.

Продукты, богатые цинком

В результате метаанализа было определено влияние цинка на лечение ОРВИ. Исследование показало, что у людей с достаточным уровнем этого вещества продолжительность заболевания была ниже, чем у остальных.

В частности, симптомы ОРВИ продолжались в среднем на один или два дня меньше.

В списке продуктов, богатых цинком, есть:

мясо;

морепродукты;

яйца;

орехи.

Следует отметить, что врач должен принимать решение о назначении дополнительных аптечных средств, содержащих цинк. Это делается на основе лабораторного исследования, способного выявить нехватку данного элемента. Заниматься самолечением и принимать добавки с цинком не стоит, так как вещество может вызвать ряд побочных эффектов.

Продукты, богатые витамином С

Фото Global Look Press

Целью исследовательской работы, проведенной в 2013 году, было изучение влияния витамина С на частоту, тяжесть и продолжительность ОРВИ. Авторы работы сделали вывод, что дополнительный прием витамина С не снижает риск возникновения ОРВИ, но при этом сокращает продолжительность проявления симптомов и период болезни.

В списке продуктов, богатых витамином С, есть: