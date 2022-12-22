Как часто нужно менять постельное белье и полотенца? Отвечает дерматолог

Оказывается, все зависит от возраста.

Бывает, что в будничной суете руки день за днем не доходят поменять домашнее белье. Кажется, что ничего страшного в этом нет: полотенце все еще выглядит абсолютно чистым, еще один день погоды не сделает. Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила, почему затягивать с этим не стоит и что может скрываться за свежим внешним видом полотенец и простыней.

Как постельное белье и полотенца могут навредить здоровью

Влажная и теплая среда, которая часто царит в ванной комнате, — идеальное условие для размножения вирусов и микроорганизмов.

Именно поэтому у каждого без исключения должно быть индивидуальное полотенце. А если уже известно о наличии у кого-либо из членов семьи подобных заболеваний, лучше, чтобы он вообще временно пользовался одноразовыми бумажными полотенцами.

Постельное белье, конечно, не находится 24/7 в таком же влажном климате, как полотенца, зато ночью достаточно продолжительно контактирует с телом человека. А после, по утрам, мы, как правило, застилаем кровать и оставляем свои микроорганизмы «чиллить» в комфортной теплой замкнутой среде.

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Как часто менять белье и полотенца взрослым людям

Конечно, скорость загрязнения домашнего белья индивидуальна и зависит от количества членов семьи, влажности в помещении, характеристик самого материала и еще многих показателей.

Но для того чтобы избежать проблем со здоровьем, лучше перестраховаться и менять постельное белье и полотенца, которыми пользуются взрослые здоровые люди, не реже раза в неделю. Как и общее полотенце для рук. Стирать все это дерматолог рекомендует при температуре не ниже 60 градусов, а если у кого-то в семье есть проблемы с кожей, то после стирки лучше еще и отпаривать.

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Как часто менять полотенца детям и пожилым

Как у детей, так и у пожилых людей, кожа обладает более слабым иммунитетом, чем у среднего взрослого. Поэтому и полотенца им следует менять чаще.