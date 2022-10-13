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Сегодня, 16:40

Топ-4 эффективных упражнения для пресса из положения стоя. Видео

Галина Глазко
Как накачать пресс?
Фото Global Look Press
Расскажем, как сделать живот плоским.

Многие качают пресс из положения лежа. Однако сделать мышцы живота рельефными можно и занимаясь стоя. Расскажем и покажем такие упражнения на пресс.

Прежде стоит отметить, что для видимого результата тренировки должны быть регулярными. Занимают они всего минут 10.

Фитнес-тренер Мария Артамонова уверена, что накачать пресс дома и простыми упражнениями реально.

Как качать пресс. Как накачать пресс: лучшие упражнения для любого уровня подготовки. Польза, вред и чем можно заменить

«Выполняйте тренировку на пресс через день, чтобы был результат. Помните, что пресс — это питание. 80 процентов — чистое сбалансированное, а 20 процентов — вредности. Достаточно трех приемов пищи и двух небольших перекусов. Не ставьте себе ограничений. Все они приводят к срывам. И это верный путь к зажору. Главное — баланс во всем. Не забываем про водный баланс в течение дня. 30 мл на 1 кг веса, но насильно в себя не впихиваем», — отмечает Артамонова.

Увеличивать нагрузку нужно, но постепенно. Перед занятием лучше всего сделать разминку, а между упражнениями не забывайте о небольших перерывах. Следите за спиной: ее нужно держать прямо.

Скручивания с подъемом колен

Это упражнение похоже на скручивание в положении лежа. Встаньте прямо, руки вытяните прямо перед собой. Затем направляйте левое колено к правому локтю. Они должны слегка соприкоснуться. Вернитесь в исходное положение и повторите то же самое с правым коленом и левым локтем.

Сделайте по 10 раз на каждую сторону. Для еще большего эффекта можно надеть утяжелители на руки и ноги.

Скручивания с подъемом прямых ног

Стоя, руки поднимите прямо над головой, кисти сцепите в замок. Ноги поставьте на ширине плеч. Сначала поднимите правую ногу, а руками тянитесь к ее кончикам пальцев, затем повторите это с левой ногой. Плечи и спина должны быть прямыми.

Повторите 15-20 раз.

Такое упражнение направлено на прямую и нижнюю мышцы пресса, а также помогает избавиться от жира на животе.

Боковые скручивания

Встаньте прямо, ноги должны быть на ширине плеч, а носки смотреть наружу. Руки закрепите за головой. Из такого положения поднимайте согнутую левую ногу к левому локтю, а затем правую ногу — к правому локтю. При этом важно, чтобы корпус был прямым, следите за спиной. Выполнять можно по-разному: сначала только на левую сторону 10 раз, а затем на правую столько же, или же чередуя левую и правую стороны.

Данное упражнение поможет укрепить косые мышцы живота.

Прыжки c поворотом

Встаньте прямо, ноги должны быть рядом, а руки расположите перед собой и согните в локтях. Можно положить их друг на друга. Начинайте энергично прыгать, при этом поворачивая плечи и бедра в разные стороны. Прыгайте в течение 40-50 секунд. Увеличивайте время и количество прыжков постепенно. Очень важно взгляд держать прямо.

Это очень эффективное упражнение для сжигания жира и укрепления косых мышц живота.

Если вам стало легко выполнять эти упражнения, добавьте утяжелители. Для этого подойдут не только гантели, но даже обычные бутылки с водой.

Здоровье
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