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Сегодня, 08:00

Доступные продукты с высоким содержанием витамина А

Светлана Бутова
Овощи.
Фото Global Look Press
Морковь.
Фото Global Look Press
Тыква.
Фото Global Look Press
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Рассказываем, в какой растительной пище и продуктах животного происхождения наиболее высокий уровень полезного для организма витамина А.

Значение витамина А для организма

Витамин А является важным веществом, которое играет роль во многих процессах организма, в том числе:

  • формировании иммунного ответа;

  • репродуктивной функции;

  • здоровье кожи, волос, ногтей;

  • нормальной работе органов желудочно-кишечного тракта;

  • регенерации тканей;

  • здоровье органов зрения.

В силу того, что витамин А не синтезируется в организме человека, его необходимо получать извне с пищей.

Морковь. Фото Global Look Press
Морковь.
Фото Global Look Press

Морковь

Корнеплод богат бета-каротином, полезным для профилактики заболеваний глаз. Морковь является низкокалорийным продуктом, содержит не только необходимые микроэлементы и витамины, но еще и клетчатку, которая необходима для адекватной работы кишечника.

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Горох

Этот представитель бобовых способен обогатить организм растительным белком. Помимо витамина А в горохе содержатся железо, калий, магний и другие элементы. Употребление бобовых в пищу способствует профилактике и снижению риска возникновения сердечно-сосудистых патологий, препятствует развитию гипертонии.

Шпинат

Овощи, фрукты, ягоды и зелень содержат разнообразные питательные вещества в зависимости от их цвета. Так, например, употребление зеленого шпината восполняет дефицит витамина А, железа и магния.

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Брокколи

Данный вид капусты прославился богатым витаминно-минеральным комплексом. Брокколи является источником витамина А, С, К. Нутриенты обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Благодаря содержанию в брокколи вещества сульфорафана регулярное употребление капусты способствует снижению риска развития раковых образований.

Болгарский перец

Сладкий перец обладает противовоспалительными и антигистаминными качествами. Антиоксидантные свойства обеспечивают замедление процессов старения, улучшают регенерацию тканей. Витамины А и С помогают восстановить силы и повысить иммунитет после перенесенных сезонных простуд.

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Курага

Сухофрукт рекомендован к употреблению всем, кто заботится о здоровье сердца. Курага имеет в составе не только витамин А, но и ряд других полезных веществ, среди которых калий. Курагу удобно взять с собой в дорогу или на пикник в качестве перекуса. Однако не следует забывать о том, что это достаточно калорийное лакомство, его необходимо употреблять в умеренных количествах.

Тыква. Фото Global Look Press
Тыква.
Фото Global Look Press

Тыква

С наступлением осеннего сезона на прилавках магазинов в изобилии появилась тыква. Как один из представителей продуктов оранжевого цвета, тыква богата бета-каротином и лютеином. Исследования показывают, что потребление этих веществ может сохранить зрение и предотвратить заболевания глаз.

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Томатный сок

Помидоры являются источником витаминов А, С. Вещества оказывают антиоксидантные свойства, полезны для здоровья глаз и организма в целом.

Говяжья печень

Витамин А содержится не только в овощах и фруктах преимущественно оранжевого цвета, но также его можно найти в мясных продуктах. Говяжья печень содержит большое количество данного нутриента. Помимо этого следует отметить, что в печени содержится много других питательных веществ — железо, витамины группы В, фолиевая кислота. Печень особенно показана к употреблению людям с низким уровнем гемоглобина, который является одним из показателей железодефицитной анемии.

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Норма потребления витамина А

Суточная норма витамина А составляет:

  • от 14 лет и старше — 700-900 мкг;

  • беременные женщины — 770 мкг;

  • при грудном вскармливании — 1300 мкг.

Во многих продуктах содержится витамин А, он есть в пище как растительного, так и животного происхождения. Наиболее эффективный способ обеспечить адекватное потребление полезных веществ — это разнообразить рацион питания.

Витамины
Здоровье
Питание
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