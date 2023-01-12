Как понять, что у вас приступ аппендицита? 5 симптомов

На самом деле, спутать его с болью в животе почти невозможно.

Лечение аппендицита до сих пор остается наиболее частой причиной операций на брюшной полости. Он может возникнуть из-за снижения иммунитета, гормональных и эндокринных изменений, закупоривания аппендикса косточками, семечками, инородными предметами и т. п.

Аппендицит сопровождается достаточно специфическими симптомами, и зачастую проблем с его диагностикой не возникает. Рассказываем, какие признаки указывают на развитие острого воспаления.

Какие симптомы у аппендицита

Болевой синдром

В типичных случаях боль возникает внезапно. Первые несколько часов болевые ощущения имеют разлитой характер либо локализуются в верхних отделах живота. Через некоторое время они концентрируются преимущественно в правой подвздошной области. Боль может усиливаться при покашливании и даже при незначительных движениях. При этом она может становиться слабее, если лечь на правый бок.

Боль будет беспокоить, пока живы нервные окончания аппендикса. После его омертвения, когда нервные клетки погибнут, боли станут слабее. Отступление боли — повод для немедленной госпитализации.

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Отсутствие аппетита

В большинстве случаев при приступе острого аппендицита наблюдается полное отсутствие аппетита.

Тошнота и рвота

При аппендиците зачастую наблюдаются расстройства со стороны системы пищеварения, которые проявляются тошнотой, рвотой (в некоторых случаях с примесью желчи), которая может быть однократно или несколько раз.

Нарушения стула

При остром воспалении нарушения стула выражаются чаще всего в появлении запоров, но при особом расположении аппендикса может возникать и диарея. Аппендицит нередко сопровождается вздутием живота.

Повышение температуры тела

На начальной стадии заболевания температура поднимается не выше 37 градусов. Однако, если причина болей вовремя не была определена и возникли осложнения, температура может подниматься и выше 38 градусов. Нередко ускоряется и сердцебиение.

Частое и болезненное мочеиспускание в сочетании с вышеперечисленными симптомами также может быть признаком аппендицита, если аппендикс располагается ниже, чем обычно, в непосредственной близости к мочевому пузырю.

При остром аппендиците самочувствие может оставаться нормальным. Но в некоторых случаях появляется бледность и общая слабость.

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Особую опасность представляют атипичные формы аппендицита. Примерно треть случаев протекают без характерных признаков аппендицита, который маскируется под другие заболевания. Особенно часто это встречается у женщин.

При подозрении на аппендицит необходимо срочно обратиться за помощью. В противном случае могут развиться такие осложнения, которые представляют серьезную угрозу для жизни.

Как определить диагноз до приезда скорой

Лягте на спину и попробуйте поднять правую ногу, а затем левую на 35-40 градусов из горизонтального положения. Подъем как правой, так и левой ноги вызовет резкую боль в боку.

Еще один метод — громко кашляните, боль также будет отдавать в правый бок — в область аппендикса.

В позе эмбриона на правом боку боль будет уходить. В позе эмбриона на левом боку боль усилится.

Если вам стало плохо, обратитесь к врачу: только специалист может поставить точный диагноз и назначить соответствующее лечение.