5 способов повысить продуктивность в предпраздничные дни

С их помощью справиться с горой дел сможет каждый.

Многие из нас сердцем и душой уже где-то в длинных праздничных выходных, запивают мандарины шампанским и смотрят «Иронию судьбы». Собраться и заставить себя работать в такой обстановке бывает непросто. Консультант по тайм-менеджменту и продуктивности Ирина Салтыкова рассказала, как это сделать

Почему не стоит переносить дела на следующий год

Может казаться, что если мы день за днем будем оттягивать выполнение сложных или неприятных задач на завтра и в итоге дотянем до праздников, а там уже и до следующего года, то сэкономим силы. На самом деле это, конечно, иллюзия. «Праздничная» прокрастинация, как и обычная, только лишает нас этих сил.

А что может быть лучше, чем встреча Нового года с чувством полного спокойствия и удовлетворения?

Как оставаться продуктивным до самых праздников

Вот несколько способов грамотно разобраться с делами:

1. Напишите список задач, которые действительно важно завершить в этом году. Не то, что хотелось бы, а то, что и правда критично.

2. Составьте квадрат Декарта. Он тоже может стать хорошим помощником в расстановке приоритетов. Чаще этот инструмент применяют, когда надо принять решение. Но в случае с желанием отложить задачу он может хорошо сработать.

Расчертите лист на четыре части, подпишите их:

· Что будет, если это произойдет;

· Что будет, если это не произойдет;

· Чего не будет, если это произойдет;

· Чего не будет, если это не произойдет.

Если не полениться и все тщательно прописать по этой схеме, можно отсеять то лишнее, что казалось вам необходимым и неизбежным, и при этом добавить себе мотивации на оставшиеся в списке дела.

David Iskander/Unsplash

3. Минимизируйте все, что отвлекает вас от рабочих дел. Например, поставьте жесткие ограничения на время, проведенное в социальных сетях или экранное время в целом. Если работать без смартфона невозможно, оставьте на рабочем столе только те приложения, которые нужны вам для работы и принимайте только необходимые звонки.

4. Выделите конкретное количество времени на каждую задачу и ставьте таймер. Это позволит сохранять концентрацию.

5. Дайте публичное обещание, что выполните список задач, и обозначьте, какие задачи входят в этот список. Или, если есть люди, которым важно, чтобы вы выполнили конкретные пункты вашего списка, то пообещайте им.