Как выбрать свои первые лыжи и все необходимое? Инструкция от триатлета

Многое зависит от того, каким стилем вы собираетесь кататься — классическим или коньковым.

Чтобы купить лыжи, нужно несколько составляющих: желание, деньги и магазин спортивных товаров.

Допустим, вы исполнены желания, имеете необходимую для покупки сумму и пришли в спортивный магазин за покупкой. И тут начинается самое интересное: у вас разбегаются глаза — что же купить? Давайте разберемся.

Что вам нужно? Лыжи, ботинки, крепления для них, лыжные палки и аксессуары.

Лыжи

Есть два стиля катания: классический и коньковый (свободный) стиль.

Классический стиль катания — самый распространенный среди новичков. Именно его все учат в школе, этим стилем гуляют в парках и ходят охотники и туристы.

Для передвижения классическим стилем вам понадобится лыжня. Она представляет собой две параллельные линии, по которым, как по рельсам, вы двигаетесь. Лыжня может быть самотопной, когда кто-то проложил ее сам, просто пройдя по нетронутому снегу первым, или подготовленная, когда с помощью специального оборудования снег трамбуют и прорезают две идеально ровные борозды. Кататься по подготовленной лыжне гораздо удобнее, но мест, где ее делают, не очень много. И вам очень повезло, если рядом с вашим домом есть такая.

Для передвижения коньковым ходом вам нужна более широкая, обычно от 1,5 м, уплотненная лыжня. Обычно это лыжная трасса, которую готовят специальной техникой в парках или на спортивных объектах. Для комфортного передвижения по ней необходим не только навык, но и чтобы снег был плотным — иначе лыжи будут «закапываться», а вы — падать.

Фото Freepik/freepic.diller

Лыжи бывают для классического хода (classic), коньковые (skate) и для комбинированного хода или для фитнеса (combi, active или universal). Еще бывают охотничьи, детские, для туризма (они сильно шире обычных, иногда со специальной съемной шкурой для скользящей поверхности).

Обратите внимание на носок лыжи. У классических лыж нос более высокий и острый для удобства передвижения по пухлому снегу, у лыж для конькового хода нос будет коротким и закругленным. У комбинированных лыж нос чуть выше, чем у коньковых, и тоже закругленный.

Остановимся на лыжах для комбинированного хода — они подходят и для классического, и для конькового стиля. Отлично подойдут и для первых шагов в новом виде спорта.

Лыжи подбирают под вес, рост и уровень катания.

Подбираем лыжи под вес

Обычно новички руководствуются только своим ростом. Некоторые производители пишут на лыжах диапазон веса спортсмена, под который они рассчитаны.

Важно помнить, что правильно подобранные лыжи дадут вам лучшее скольжение и управляемость. Помните, что при подборе лыж к вашему весу нужно прибавить 1-3 кг — это одежда и обувь, которые будут на вас во время прогулки. Если вы весите, например, 60 кг, то смотрите диапазон 60-70 кг. Такие лыжи будут хорошо под вами работать — скользить, когда вы катитесь, и плотно прилегать к снегу, когда делаете толчок.

Но как быть, если производитель не указал диапазон веса лыжника?

Подбираем лыжи под рост

При подборе по росту лыжи для конькового хода должны быть выше вас на 5-15 см, для классического хода — на 15-30 см. Лыжи для комбинированного хода можно подбирать в диапазоне ближе к коньковому — 10-20 см от вашего роста. Но помните: чем короче лыжи — тем проще ими управлять.

Фото Freepik/ArtPhoto_studio

Подбираем жесткость лыж

Как быстро определить оптимальный вариант? После подбора по росту, возьмите пару лыж, прислоните их друг к друг скользящей поверхностью и попробуйте сжать руками в средней части так, чтобы лыжи прикоснулись друг к другу.

Если сжимаются легко — они для вас слишком мягкие и будут плохо скользить. Если вы их совсем не можете сжать — слишком жесткие и вы не сможете правильно толкаться.

Оптимально, когда вы можете их сжать, но они не сходятся между собой до конца, остается примерно 0,5-1 см.

Лыжи нужно выбрать как можно короче, но оптимальными по жесткости. Чем лыжа короче — тем она мягче (обычно). Выбирайте лыжи под ваш вес. Если эти данные производитель не указал, то под рост. Они должны быть на 5-20 см выше вас. Чем лыжи короче — тем легче ими управлять.

Подбираем материал лыж

Современные лыжи делают из нескольких материалов. Внутри они могут иметь сердечник из ячеистого материала, дерева или даже карбона, верх закрыт прочной коробкой из пластика или композитного материала, низ — из специального экструдированного или литого пластика.

Деревянные лыжи мы не рассматриваем вообще. Их место — в музее. Для комфортного классического хода скользящее покрытие лыж может иметь съемный или вклеенный камус — специальное покрытие, которое при движении лыжи вперед не мешает ей, скользит, но не дает двигаться назад. Это необходимо для толчка, во время которого вы опираетесь через лыжи на снег. Если лыжа будет одинаково хорошо скользить и вперед, и назад, то ваше движение будет очень затруднено. Современные лыжи для классического хода практически все имеют эту подложку.

Фото Freepik

Лыжи попроще необходимо мазать специальными мазями держания. Мазать нужно только ту часть лыжи, которая находится под вашим ботинком, не прикасается к земле, когда вы просто стоите на лыжах, и прилегает к земле, когда вы делаете толчок. Для новичка это сложно поэтому производители современных лыж придумали насечки.

Насечка — рисунок на скользящей поверхности лыжи в виде чешуи или треугольников, которые не мешают скольжению, но помогают при толчке. Именно такой вариант скользящей поверхности имеет подавляющее большинство лыж для комбинированного хода. Их не нужно мазать мазями держания.

Лыжи должны быть с пластиковой скользящей поверхностью и иметь насечки под ботинком для сцепления со снегом при толчке.

Лыжные ботинки

Первое и самое главное. Чем активнее вы двигаетесь — тем тоньше будет ботинок. Чем медленнее — тем толще и теплее.

Ботинки для беговых лыж также различаются по назначению. Они бывают детскими (junior), для классики (classic), конька (skate), для походов (touring), для комбинированного хода или фитнеса (combi, universal, active) и скиатлона (когда на соревнования спортсмен едет поочередно сначала коньковым, затем классическим стилем — skiathlon).

Кожаные ботинки с креплением «капкан» и четырьмя дырками под крепление тоже оставляем для музеев.

Лыжные ботинки должны быть комфортными, легкими, защищать ногу от снега. При покупке имейте в виду, что вы их будете носить на плотный или толстый носок. В маленьких и плотно сидящих лыжных ботинках вам будет дискомфортно, и нога будет быстро мерзнуть. Берите ботинки с небольшим запасом и так, чтобы нигде не давило и не натирало. Перед покупкой наденьте оба ботинка и проведите в них 5-10 минут, можно немного подвигаться, чтобы понять, что вам комфортно.

Ботинки для конькового хода более высокие и имеют поддержку голеностопа, а также определенный угол постановки ноги — с небольшим наклоном вперед. Кататься в таких классическим стилем не получится.

Ботинки для классического хода более низкие и не ограничивают движение голеностопа.

Фото Freepik/ArtPhoto_studio

Ботинки для комбинированного катания обычно выше, чем классические, но не имеют скобу жесткой фиксации голеностопа. На них одинаково комфортно передвигаться обоими стилями.

Выбирайте ботинки с учетом, что будете надевать их на плотный носок. Нигде не должно давить и натирать. Ботинки должны быть оптимальными под ваш стиль движения, чтобы нога не мерзла и не потела. В идеале чтобы ботинки были с быстрой шнуровкой и закрывались на молнию, чтобы снег не попадал внутрь.

Крепления

Самый распространенный тип крепления — NNN (New Nordic Norm), оно имеет две узкие направляющие, бывает на шурупах и для бесшурупных платформ (он же tournament, prolink, NIS).

Просто выбирайте ботинки с типом крепления NNN.

Детские крепления короче, чем крепления для взрослых, обращайте на это внимание при покупке.

У креплений могут различаться застежки — они бывают автоматические и механические. Автоматическая защелка сама пристегивает ботинок, когда вы вставляете его в паз. Выщелкивает нажатием кончиком палки (очень удобно, не нужно нагибаться) или рукой.

Механическая система фиксации используется в основном профессиональными лыжниками из-за большей надежности и меньшего веса. Обычно стоит в разы дороже.

На лыжах среднего ценового диапазона крепления могут быть предустановлены. Если их нет — также купите крепления типа NNN.

Крепление выбирайте типа NNN с автоматической защелкой (обратите внимание, что ботинки тоже должны быть совместимы с этим типом крепления).

Лыжные палки

Это необходимый атрибут для катания на лыжах. С помощью них вы опираетесь на снег при толчке, разгоне, движении, остановке.

Палки состоят из нескольких элементов: само основание, ручка палки, петля (капкан), лапка палки, наконечник палки.

Фото Freepik/kstudio

Стоимость напрямую зависит от материалов и качества исполнения. Для профессиональных спортсменов важна жесткость палки при низком весе. Именно высокая жесткость при минимальном весе определяет уровень и цену изделия.

Рукоять

Начнем сверху.

Рукоять палки может быть выполнена из пластика, композитных материалов, покрыта пробковым покрытием или нескользящим материалом.

Петля необходима для фиксации на руке, чтобы правильно выполнять толчковые движения, когда ладонь раскрывается и палка остается в руке только за счет капкана. Самые простые петли выполнены из прочной ткани в виде ремня, закрепленного у основания ручки. Более продвинутые могут быть съемными или даже вшитыми в лыжные перчатки или рукавицы.

Съемные петли удобны, если вам нужно остановиться на лыжне. Петля остается на руке в четко зафиксированном положении — не нужно ее ослаблять, чтобы освободить руку. Желательно, если петля будет с кроем под большой палец и проходить внутри ладони с фиксацией на тыльной стороне липучкой.

Если же вы выберете обычные палки с петлей, то помните, как правильно ее использовать: чтобы правильно взять палку в руку, поставьте ее перед собой, чтобы петля свисала вниз. Вставьте руку в петлю снизу, двигаясь снизу вверх вдоль основания палки. После того как петля окажется на запястье, поднимите руку вверх так, чтобы палка повисла за петлю на вашем запястье, отведите большой палец в сторону, накройте ладонью обе стропы, идущие от вашего запястья к палке и возьмитесь за рукоятку. При этом веревка будет находиться под ладонью, так что, опираясь на палку, нижняя часть ладони будет опираться на петлю. Вы можете раскрыть ладонь и при этом палка будет продолжать упираться в землю.

При правильно отрегулированной длине петли рука четко зафиксирована, а ладонь обхватывает рукоятку полностью. Если рука не может опуститься на рукоятку, надо увеличить петлю. Если же вы беретесь за нижнюю часть рукоятки и часть палки — нужно уменьшить петлю.

Материал

Палки для беговых лыж бывают алюминиевые (alu) , из композитных материалов, карбона.

Чем дороже палки — тем они легче, жестче и более хрупкие при ударах сбоку или при наезде лыж.

Выбирайте алюминиевые или из смешанных материалов — они долговечнее.

Лапка и наконечник

Основное отличие лапок лыжных палок — их диаметр. Чем более подготовленная трасса и более плотный снег — тем меньше площадь лапки для опоры вам нужна. Если вы планируете кататься по свежему снегу и трассам, которые готовят нерегулярно, вам нужна большая площадь лапки, чтобы палочки не проваливались в снег.

Наконечники у всех современных палок делают из твердосплавных материалов. Они не нуждаются в обслуживании и прослужат столько, сколько будут служить палочки. Смотрите только, чтобы они случайно не выпали, и не ходите с ними по асфальту — они быстро сотрутся.

Фото Freepik/ArtPhoto_studio

Палочки для конькового хода и для классического хода отличаются. Палки для конькового хода выше.

При выборе стоит надеть лыжные ботинки и встать на лыжи. Оптимальная по длине палка для конькового или комбинированного хода будет вам от подбородка до носа по высоте. Палочки для классического хода — от подмышки до верха плеча.

Оптимальным вариантом будут палочки высотой до подбородка, сделанные из алюминия или композитного материала со средней величиной лапки. Рукоятка и петля (капкан) подбираются из имеющихся вариантов. Хорошо, если петля будет быстросъемной.

Нужно ли обращать внимание на бренд

Лидерами в производстве лыж являются бренды Salomon, Atomic, Rossignol, Fisher, Madchus. Эти же производители делают лыжные ботинки.

Если вы будет покупать лыжи в спортивных гипермаркетах, у многих представлены линейки собственных брендов, такие как NordWave. Также неплохие лыжи TISA и ONESKI российского производства

Что еще может понадобиться начинающему лыжнику

Для получения максимального удовольствия от катания на беговых лыжах обзаведитесь лыжной шапочкой и перчатками, которые не промокают. Для хранения и переноски лыж вам могут понадобиться чехол или лыжные стяжки.

Подведем итоги.

Чем более плотный снег и подготовленная лыжня — тем уже лыжи и меньше лапки у палок.

Для прогулок и занятий фитнесом выбирайте лыжи серии combi, active, universal.

Чем лыжи длиннее — тем они жестче и тем тяжелее ими управлять. Выбирайте на 10-20 см выше вас, а в идеале — по весу. Классические лыжи выше лыж для конькового хода.

Палочки должны быть вам по подбородок, если вы катаетесь коньковым ходом, и по плечо — если классическим.

Лыжные ботинки должны быть комфортными и с защитой от попадания снега. Тип крепления NNN, серия combi, universal, touring, active.

Насечки на скользящей поверхности лыж — чтобы толкаться о снег при движении классическим ходом, если не хотите использовать мази держания.



Удачного вам выбора, снежной зимы и крепкого здоровья!

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