Какая икра полезнее: черная или красная. Главные правила выбора деликатеса

Традиционная закуска на новогоднем столе может оказаться небезопасной для здоровья.

Бутерброды с икрой — главный деликатес на новогоднем столе. А какая икра полезнее — красная или черная? Ответ на этот вопрос знает нутрициолог Ната Гончар. Эксперт рассказала, как выбрать лучшую икру для праздничного застолья и почему не следует объедаться полезным морепродуктом.

Чем полезна икра и какая полезнее

Натуральная икра лососевых и осетровых рыб — ценный деликатес, богатый йодом, омегой-3, витаминами А, D, Е, фосфором и кальцием.

Употребление натуральной икры положительно влияет на состояние здоровья и работу организма:

поддерживает иммунитет;

укрепляет кости, волосы и ногти;

уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;

улучшает зрение;

питает нервные клетки;

помогает в лечении кожных болезней — псориаза, экземы, дерматита.

Обе разновидности икры обладают идентичными полезными свойствами. Черная и красная икра имеет примерно одинаковую пищевую ценность (230-260 ккал) и состав витаминов, минералов, других полезных веществ.

И красная, и черная икра служит источником легкоусвояемого белка, содержит «хороший» холестерин, который помогает выводить излишки липопротеинов низкой плотности (именно они виноваты в образовании атеросклеротических бляшек).

Отмечу, что употребление красной икры снижает риск развития болезни Альцгеймера, кардиоваскулярных заболеваний, астмы, депрессии и ожирения.

Freepik/stockking

Сколько икры можно есть

Несмотря на полезные свойства, злоупотреблять ни черной, ни красной икрой не нужно. Икра содержит большое количество соли — 10 г на 100 г продукта. Избыток соли в питании задерживает воду в организме и провоцирует отеки, может ухудшить состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Икра — высокобелковый продукт, а излишнее употребление этого нутриента может спровоцировать сбой в работе почек.

Не стоит забывать о том, что икра — это морепродукт, способный вызвать аллергическую реакцию, спровоцировать отек Квинке или анафилактический шок.

Безопасная норма употребления икры — столовая ложка 2-3 раза в неделю.

Как правильно выбрать икру

Перед покупкой икры необходимо проверять срок годности и состав продукта, обращать внимание на целостность упаковки.

Рекомендую покупать деликатес в стеклянной таре, чтобы можно было визуально оценить продукт. Если покупаете икру в жестяной банке, она должна быть без вмятин, трещин, ржавчины. Икринки должны быть цельными, без пленки, плотно располагаться друг к другу. Ни в коем случае не нужно брать банку с икрой, в которой видны лопнувшие икринки, осадок или сгустки крови.

При покупке деликатеса внимательно читайте информацию о составе и сроке годности. Кроме икры, соли, растительного масла и натурального консерванта в этом продукте ничего быть не должно. В натуральной икре допустимы некоторые пищевые добавки: Е400 (глицерин, предотвращающий пересыхание икры), Е200 (сорбиновая кислота).

Freepik/stockking

После вскрытия банку с икрой следует хранить не более пяти дней в холодильнике при температуре 2-6 градусов. Закрытая банка икры может храниться 6-12 месяцев (проверяйте дату изготовления и срок хранения на упаковке).

К новогоднему столу выбирайте качественный деликатес проверенных марок. Рекомендую брать малосольную икру. Для новогодних закусок можно взять икру лосося, горбуши, кеты, форели. Любителям черной икры рекомендую выбрать белужью, осетровую и севрюжью.

Остерегайтесь подделок. Обнаружить подделку можно по нескольким признакам:

слишком низкая цена;

идеально круглые и ровные икринки;

сильный запах рыбы;

икра очень жесткая и соленая;

икринки не лопаются во рту;

икра прилипает к зубам.

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