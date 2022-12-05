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Сегодня, 21:00

Как тренируется Роналду. Любимые упражнения футболиста

Руслана Бобкова
Валерий Солдатов
Персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу
Фото Соцсети
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Тренер объяснил, как правильно применить к себе методы чемпиона.

Форме 37-летнего португальца позавидуют молодые. Пару лет назад, пройдя тестирование на биологические показатели, он продемонстрировал результаты 23-летнего человека. Все потому, что вопросам своего здоровья и физической подготовленности Роналду уделяет 24 часа в сутки.

Как он это делает? Разбираем вместе с тренером, членом Ассоциации профессионалов фитнеса России Валерием Солдатовым.

Методы тренировок и способы восстановления

Начнем с тренировочных объемов. В интервью Роналду рассказывает, что тренируется пять раз в неделю по 3-4 часа (и это не считая его домашнего комплекса для поддержания формы в выходные, о котором можно прочитать ниже).

Для профессионального спортсмена это нормально. Для обычного человека с работой, семьей и хобби — слишком много. Для того чтобы привести себя в форму, достаточно трех-четырех тренировок в неделю по 1-1,5 часа занятий.
Валерий Солдатов
Персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу

Особое внимание футболист уделяет мышцам пресса. Четыре-пять раз в неделю он делает по меньшей мере 200-300 скручиваний.

Если Роналду это подходит и он успевает восстановиться — супер. Для обычного спортсмена-любителя это, на мой взгляд, многовато. Иногда можно сделать 100-150 скручиваний за занятие, но не каждую тренировку. К тому же когда говорят о тренировках пресса, надо четко понимать, о чем идет речь. Кто-то подразумевает под этим только тренировку прямой мышцы живота (те самые «кубики»), а кто-то — тренировку мышц кора. Я — за второй вариант, и тут одними скручиваниями не обойтись.
Валерий Солдатов
Персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу

Криштиану много плавает и бегает. А еще — бегает в воде. У спортсмена дома есть беговая дорожка, установленная на дне бассейна.

Чаще бег в воде применяется при травмах. При беге в воде нет ударной нагрузки на суставы. Это позволяет возобновить тренировки, если бег по обычному покрытию пока не разрешен или вызывает дискомфорт. Если травм нет, бег в воде позволяет увеличить объем тренировок или используется как средство активного восстановления.
Валерий Солдатов
Персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу
Криштиану Роналду. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Бассейн и водная беговая дорожка — это еще не весь арсенал оборудования для восстановления, которым оснащен дом футболиста. Роналду также приобрел собственную криокамеру за 58 тысяч евро. А сразу после матчей он, как правило, посещает контрастные ванны: окунается по очереди в емкости с ледяной и горячей водой.

Отличные методы восстановления. Некоторым, конечно, лучше помогает баня/сауна. Другим (например, мне) больше заходит холод или контрастные ванны.
Валерий Солдатов
Персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу

Конечно, редкий спортсмен-любитель может позволить себе криокамеру или целых две ванны для наполнения водой разной температуры. Достойная и доступная каждому альтернатива — контрастный душ. Тренер рекомендует следующую схему:

1 минута под горячей водой

30 секунд — под холодной

30 секунд — под горячей

1 минута — под холодной

1 минута — под горячей

1 минута — под холодной

Пять минут на всю процедуру. Начинать лучше с умеренной разницы между горячей и холодной водой и потихоньку эту разницу увеличивать.

Криштиану Роналду. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Индивидуальная тренировочная программа

Физической подготовкой Роналду, помимо его футбольных тренировок, занимается знаменитый фитнес-тренер Брэд Кембелл. Вот какую тренировочную программу он составил для спортсмена:

Тренировка А, силовая

  • подтягивания с нагрузкой,

  • жим гантелей лежа на фитболе,

  • становая тяга на прямых ногах,

  • выпады вперед и в сторону с гантелями,

  • подъем штанги на грудь,

  • жим штанги стоя,

  • подъемы на носки стоя,

  • подъем гири одной рукой с поворотом.

Каждое движение выполняется в 5 подходов по 5 повторений; между кругами — 45 секунд отдыха.

После силовой части — 30 минут на беговой дорожке в HIIT-режиме «горный бег» (резкие и частые изменения угла наклона полотна плюс повышение скорости каждые пять минут).

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Тренировка B, плиометрическая

Состоит из 12 плиометрических (прыжковых) упражнений с весом тела, таких как запрыгивание на коробку, отжимание с хлопком и тому подобное (упражнения меняются от тренировки к тренировке).

Движения выполняются по кругу по одной минуте без перерыва.

Цикл повторяется два раза, затем, как правило, добавляется 45-минутный бег.

Криштиану Роналду. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Тренировка С, прокачка выносливости

  • приседания с гантелями;

  • отжимания на трицепс с ногами на скамье;

  • подкатывание фитбола одной ногой к себе, лежа на спине;

  • тяга гантели к поясу в наклоне;

  • жим гантелей сидя;

  • отжимания на брусьях.

Каждое движение выполняется 18 раз, после чего следует минута отдыха и круг повторяется.

С виду обычные фулбоди-тренировки в круговом формате. Это позволяет поддерживать мышцы в тонусе, развивать локальную мышечную выносливость и не набирать лишнюю мышечную массу — футболисту важно быть быстрым и держать высокий темп все игровое время. Но я бы не советовал эту программу с уровнем подготовки ниже среднего. Начинать надо с более простых и линейных схем тренировок.
Валерий Солдатов
Персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу

Стоит помнить и о правильном целеполагании: все-таки эту программу спортсмен использует как дополнение и подспорье к футбольным тренировкам, и составлена она индивидуально для него. Подойдет ли она лично вам — большой вопрос, который лучше обсудить с тренером.

Домашний комплекс упражнений

Более универсальный комплекс упражнений — домашняя тренировка Роналду, которую он выполняет в выходные, чтобы оставаться в форме, и которую порекомендовал своим поклонникам:

5 кругов (начинать Криштиану советует с трех):

  • выпады вперед — по 10 на каждую ногу;

  • выпад в сторону на обе ноги + выпрыгивание вверх — 10 раз;

  • отжимания — 20 раз (для новичков — отжимания с колен);

  • боковые скручивания (касания руками ступней) — 25 раз;

  • скручивания вперед — 25 раз (для новичков — две-три серии по 10 раз);

  • махи бедром назад, стоя на четвереньках, — 20 раз на каждую ногу;

  • приседания — 20 раз;

  • динамическая планка — 1 минута;

  • гиперэкстензия на полу (подъемы корпуса лежа на животе) с руками за спиной — две серии по 10 раз.

Хорошая круговая тренировка на все тело. Продвинутые любители спорта могут выполнять ее в качестве утренней зарядки или небольшой тренировки, чтобы привести организм в тонус, например, после долгого сидения за компьютером.
Валерий Солдатов
Персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу

А новички могут первое время использовать этот комплекс как отдельную тренировку — начать с трех раз в неделю, выполняя комплекс в спокойном темпе. Со временем выполнение будет даваться все легче, количество кругов можно довести до пяти, затем начать выполнять упражнения быстрее и усложнить их.

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Мышцы придут в тонус, разовьется сила и выносливость, и надо будет думать, как еще увеличить нагрузку.

Криштиану Роналду. Фото Соцсети
Фото Соцсети

Отдельное внимание новичкам стоит уделить технике выполнения упражнений. Например, тем, у кого есть проблемы с коленями, выпады лучше заменить на обычные приседания. Если же вы выбрали выпады, выполнять их следует аккуратно, сохраняя баланс и четкую амплитуду движений, чтобы не «ломалась» техника. А на махах бедром назад — следить, чтобы не было сильного прогиба в пояснице.

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Криштиану Роналду
Здоровье
Фитнес
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