Звездный горнолыжник разбился на скорости 145 км/ч. Его эвакуировали на вертолете

Норвежец Александер Омодт Кильде получил перелом и, скорее всего, выбыл до конца сезона после страшного падения на этапе Кубка мира в Швейцарии.

Призер Олимпиады и чемпионата мира Александер Омодт Кильде напугал болельщиков и свою подругу Микаэлу Шифрин после жесткого падения на трассе скоростного спуска во время этапа Кубка мира в швейцарском Венгене. В последнем повороте перед финишем 31-летний норвежец не устоял на ногах и вылетел в заградительную сетку. Повреждения, полученные звездным горнолыжником, оказались столь серьезны, что его эвакуировали в госпиталь на вертолете. Судя по первым данным, Кильде обошелся без сотрясения, но получил открытый перелом ноги, который не позволит ему выступать до конца нынешнего сезона. Коллеги Александера винят в случившемся организаторов соревнований, которые устроили на одной из самых сложных трасс мира три скоростных заезда подряд.

Безопасность спортсменов должна быть на первом месте

Неприятности в Венгене начались еще в четверг, когда во время укороченного скоростного спуска швейцарец Марко Колер сильно повредил правое колено. У спортсмена диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена и медиального мениска, а также растяжение связки. В пятницу настала очередь трехкратного чемпиона мира Алексиса Пентюро из Франции. У этого горнолыжника после падения в супергиганте и путешествия на вертолете в больницу зафиксировали разрыв передней крестообразной связки колена и перелом руки. Сезон для 32-летнего француза завершен. Как, видимо, и для Кильде, после падения которого в субботу соревнования были прерваны примерно на полчаса.

Медики оказывают помощь Александеру Омодт Кильде. Фото AFP

Александер стартовал под номером 11 и после в начале дистанции опережал лидера — швейцарца Марко Одерматта. Однако затем норвежец начал совершать ошибки и ближе к финишу потерял шансы на медали. Тогда-то он и утратил концентрацию окончательно, допустив опаснейшее падение. Спортсмен находился на снегу в сознании, тем не менее после оказания первой помощи его погрузили на носилки и отправили на вертолете в больницу. И этим неприятности не закончились. После возобновления соревнований норвежец Маркус Нордгорд Фоссланд также упал и врезался в сетку, но, судя по всему, обошелся без тяжелых травм. Также не устояли на ногах Флориан Шидер, Кэмерон Александер и Стефан Бабинский.

Одерматт, в итоге выигравший этот старт, заявил, что во всех этих инцидентах виновато слишком плотное расписание этапа. В начале зимы ряд стартов был отменен, а некоторые из них — перенесены в другие места. Скоростной спуск, который прошел в Венгене в четверг, должен был состояться в канадском Бивер-Крик в начале декабря. «Венген — самая длинная и самая сложная трасса в этом в сезоне. Нам не нужно проводить здесь три гонки. Безопасность и здоровье спортсменов должны быть на первом месте. Надеюсь, мы больше никогда не увидим столько падений за такой короткий срок», — отметил Одерматт.

Александера Омодт Кильде пришлось эвакуировать на вертолете. Фото Reuters

Свидание после теста на ковид

У Кильде до 2022 года не было грандиозных достижений в горных лыжах. Ему, конечно, удавалось попадать на пьедесталы на этапах Кубка мира. В сезоне-2019/20 он даже завоевал «Большой хрустальный глобус», а также четыре раза выигрывал общий зачет в скоростных дисциплинах. Но взять медали чемпионата мира или Олимпийских игр у Александера не получалось. Все изменилось на Олимпиаде в Пекине — бронза в супергиганте и серебро в комбинации, а потом два серебра — на чемпионате мира в Куршевеле (супергигант и скоростной спуск). Совершить прорыв Александеру помог роман с самой успешной горнолыжницей современности американкой Микаэлой Шиффрин.

Звездные спортсмены начали встречаться в разгар пандемии, когда был жесткий карантин и обязательно ношение масок. Микаэла перед первым свиданием попросила Александра сдать тест на коронавирус. Но даже после этого они гуляли с закрытыми лицами и не приближались друг к другу ближе, чем на пару метров. Потом ковид начал сходить на нет, и пара провела первый совместный отпуск. Ради Микаэлы Александер переехал жить в США. «Я прекрасно понимаю, что рядом с Микаэлой я всегда буду «плюс один», только ее спутник. Но я люблю ее и люблю лыжи, поэтому меня подобный расклад не раздражает. Тем более в США, если честно, людям вообще нет дела до спортсменов, если они не баскетболисты», — романтично заявлял Кильде.

В конце прошлого года Шиффрин довела количество своих побед на этапах Кубка мира до 93 — это лучший результат в истории. А вот Кильде в нынешнем сезоне не столь эффективен. У него солидная коллекция вторых и третьих мест (в том же Венгене в супергиганте он завоевал бронзу), но титулов пока нет и, видимо, не будет — с учетом необходимости длительной реабилитации. Возможно, на настрой Александера повлияли летние разборки с национальной федерацией — спортсмен пытался улучшить спонсорские условия, но так ничего и не добился. А под Новый год Кильде заболел. Плохое самочувствие помешало ему сохранять концентрацию в субботнем скоростном спуске, что и стало главной причиной вылета с трассы и тяжелой травмы.