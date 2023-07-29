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Стрельба из лука

Сегодня, 15:17

Российские лучники должны ответить на вопрос о господдержке для допуска на соревнования

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев рассказал, какую информацию о каждом российском спортсмене просит предоставить Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery).

«Нас просят предоставить персональные данные спортсменов и тренеров, однако мы не можем совершать трансграничные переводы документов, пока Роскомнадзор не даст соответствующего разрешения. Нас просят указать работодателя, тренера, работодателя тренера, сообщить, служил ли спортсмен в армии. Мы сообщили, что списки сборной команды есть в открытом доступе — на сайте Минспорта, остальные данные мы предоставить не можем без решения Роскомнадзора», — приводит слова Ешеева ТАСС.

Также он рассказал, что организация сообщила World Archery, какие спортсмены числятся в ЦСКА и «Динамо», и от них потребовали еще указать, получали ли они субсидии от государственных органов или спортивных организаций.

27 июля конгресс Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery) согласовал процедуру возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Источник: ТАСС
МОК
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